Mann (30) würgt und verprügelt Freundin

In Wien-Floridsdorf ist es erneut zu einem Fall von häuslicher Gewalt gekommen. Ein Mann (30) hat am Sonntag auf seine Lebensgefährtin eingeschlagen und sie anschließend gewürgt.
Eine Nachbarin hatte die lauten Hilfeschreie der Frau gehört und sofort die Polizei alarmiert. Als die Beamten eintrafen, war der Tatverdächtige bereits geflüchtet. Im Zuge einer Sofortfahndung konnte der 30-Jährige jedoch rasch ausgeforscht und vorläufig festgenommen werden.
Betretungs- und Annäherungsverbot
Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.
Er zeigte sich nicht geständig, bestätigte aber einen lautstarken Streit. Die Anzeige erfolgte auf freiem Fuß. Die Ermittlungen laufen.
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