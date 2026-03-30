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Häusliche Gewalt

Mann (30) würgt und verprügelt Freundin

Wien
30.03.2026 12:18
Eine aufmerksame Nachbarin alarmierte sofort die Polizei.
Eine aufmerksame Nachbarin alarmierte sofort die Polizei.(Bild: sos)
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

In Wien-Floridsdorf ist es erneut zu einem Fall von häuslicher Gewalt gekommen. Ein Mann (30) hat am Sonntag auf seine Lebensgefährtin eingeschlagen und sie anschließend gewürgt.

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Eine Nachbarin hatte die lauten Hilfeschreie der Frau gehört und sofort die Polizei alarmiert. Als die Beamten eintrafen, war der Tatverdächtige bereits geflüchtet. Im Zuge einer Sofortfahndung konnte der 30-Jährige jedoch rasch ausgeforscht und vorläufig festgenommen werden.

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Betretungs- und Annäherungsverbot
Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Hilfe für Betroffene:

Er zeigte sich nicht geständig, bestätigte aber einen lautstarken Streit. Die Anzeige erfolgte auf freiem Fuß. Die Ermittlungen laufen.

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