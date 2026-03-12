Mann schlug Partnerin und zerrte sie aus Wohnung

Anrainer hatten am Abend in Wien-Margareten wegen einer heftigen Auseinandersetzung im Stiegenhaus die Polizei alarmiert. Als die Beamten eintrafen, stellte sich heraus, dass ein 60-jähriger Mann seine Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung geschlagen und anschließend aus der Wohnung gezogen haben soll.