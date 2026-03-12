Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Häusliche Gewalt

Mann schlug Partnerin und zerrte sie aus Wohnung

Wien
12.03.2026 11:20
Symbolbild
Symbolbild(Bild: sos)
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Erneut ist es in Wien zu einem Fall von häuslicher Gewalt gekommen. Ein 60-Jähriger hat am Mittwochabend seine Lebensgefährtin mehrfach geschlagen und aus der Wohnung gezerrt.

0 Kommentare

Anrainer hatten am Abend in Wien-Margareten wegen einer heftigen Auseinandersetzung im Stiegenhaus die Polizei alarmiert. Als die Beamten eintrafen, stellte sich heraus, dass ein 60-jähriger Mann seine Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung geschlagen und anschließend aus der Wohnung gezogen haben soll.

Lesen Sie auch:
Am Samstag demonstrieren in Wien erstmals Männer gegen Gewalt an Frauen.
Premiere in Wien
Hunderte Männer setzen Zeichen gegen Frauengewalt
07.03.2026
Häusliche Gewalt
Ehefrau und Töchter jahrelang misshandelt
09.01.2026
Frau (36) attackiert
Häusliche Gewalt in Favoriten: Ehemann angezeigt
20.01.2026

Frau leicht verletzt
Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen. Sowohl der Mann als auch die Frau standen laut Polizei unter starkem Alkoholeinfluss. Gegen den 60-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Hilfe für Betroffene:

Schusswaffe sichergestellt
Bei einer anschließenden Einnahme stellte sich außerdem heraus, dass der Mann eine Schusswaffe besitzt. Die Polizei stellte die legal gehaltene Faustfeuerwaffe sowie das waffenrechtliche Dokument sicher. Der Mann wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
12.03.2026 11:20
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
7° / 16°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
5° / 16°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
7° / 16°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
6° / 16°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
5° / 17°
Symbol wolkig

krone.tv

Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Shetty zu ORF-Spitze:
„Zählen soll, was man kann – nicht wen man kennt“
Der Sportwagenbauer Porsche hat im Vorjahr einen massiven Einbruch des Gewinns erlitten. Nun ...
Gewinn eingebrochen
Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
321.156 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
184.151 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
158.994 mal gelesen
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1445 mal kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1400 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1269 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Mehr Wien
Häusliche Gewalt
Mann schlug Partnerin und zerrte sie aus Wohnung
Schwere Verletzungen
Sturz auf U-Bahn-Steig endete für Frau dramatisch
Mehr Wachstum
Diese Projekte stellte die SPÖ bei der Klausur vor
Nicht für die Fisch‘
Die Donau fließt jetzt durch Wiens Kindermuseum
„Krone“-Interview
Unheiligs Graf: „Mein Wort hat immer Gewicht“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf