Mann schlug Partnerin und zerrte sie aus Wohnung

Erneut ist es in Wien zu einem Fall von häuslicher Gewalt gekommen. Ein 60-Jähriger hat am Mittwochabend seine Lebensgefährtin mehrfach geschlagen und aus der Wohnung gezerrt.
Anrainer hatten am Abend in Wien-Margareten wegen einer heftigen Auseinandersetzung im Stiegenhaus die Polizei alarmiert. Als die Beamten eintrafen, stellte sich heraus, dass ein 60-jähriger Mann seine Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung geschlagen und anschließend aus der Wohnung gezogen haben soll.
Frau leicht verletzt
Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen. Sowohl der Mann als auch die Frau standen laut Polizei unter starkem Alkoholeinfluss. Gegen den 60-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.
Schusswaffe sichergestellt
Bei einer anschließenden Einnahme stellte sich außerdem heraus, dass der Mann eine Schusswaffe besitzt. Die Polizei stellte die legal gehaltene Faustfeuerwaffe sowie das waffenrechtliche Dokument sicher. Der Mann wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt.
