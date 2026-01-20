Vorteilswelt
Frau (36) attackiert

Häusliche Gewalt in Favoriten: Ehemann angezeigt

Wien
20.01.2026 12:29
(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Ein lautstarker Streit in einer Wohnung in Wien-Favoriten hat am Montagmittag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Nachbarin alarmierte die Polizei, nachdem es zwischen einem Ehepaar zu heftigen Auseinandersetzungen und offenbar auch zu Handgreiflichkeiten gekommen war.

Als die Beamten eintrafen, wurden sie bereits am Gang von der 36-jährigen Frau und ihrer Nachbarin erwartet. Die Frau machte einen verängstigten und weinerlichen Eindruck. Laut Polizei war es in der gemeinsamen Wohnung zu einer Meinungsverschiedenheit gekommen. Kurz darauf attackierte der 36-jährige Ehemann seine Frau und bedrohte sie mit dem Umbringen.

Hilfe für Betroffene:

Anzeige auf freiem Fuß
Der Mann wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wurde anschließend auf freiem Fuß angezeigt. Die Frau blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Folgen Sie uns auf