Engste Familie begleitete Harald zum Schloss

Zu bestimmten Zeiten sei die Kapelle für den Trauerzug geöffnet. Dann können „alle, die dies wünschen, langsam an der Bahre vorbeigehen“ und sich von König Harald verabschieden, erklärt das Königshaus. Am kommenden Sonntag sollen in ganz Norwegen Trauergottesdienste stattfinden, in denen „Gedenkworte und ein besonderes Gebet für den Verstorbenen verlesen“ werden. Bis zur Beisetzung gilt in Norwegen eine Trauerzeit, ein Termin dafür wurde noch nicht bekannt gegeben.