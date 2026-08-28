Engste Familie begleitete Harald zum Schloss

Nur wenige Stunden nach seinem Tod wurde Norwegens König Harald V. in den Palast gebracht. Am Freitagabend wurde der Sarg in einer Prozession durch das verregnete Oslo vom Spital zum Palast überstellt. Die engste Familie begleitete ihn.
Entlang der Straße erwiesen Tausende Norweger dem König die Ehre, als das Auto mit dem Sarg des Königs vorbeifuhr. Vor dem Rikshospitalet, in dem Harald gestorben ist, standen auch einige Menschen in Krankenhaus-Arbeitskleidung. Der Wagen fuhr begleitet von Einsatzfahrzeugen und mehreren schwarzen Autos durch Oslo.
Der Sarg des Königs wurde auf seinem Weg von der Königsfamilie begleitet. Dem Wagen mit Haralds Leichnam folgten der neue König Haakon VIII., die neue Königin Mette-Marit sowie ihre beiden gemeinsamen Kinder, Kronprinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus, in weiteren Fahrzeugen. Auch Haralds Frau Königin Sonja und Haakons ältere Schwester Prinzessin Märtha Louise waren dabei.
Auf dem Schlossplatz erwarteten rund 13.000 Menschen den Wagen mit dem Sarg ihres Königs, wie der Sender NRK berichtete. Die Norweger nahmen mit Regenschirmen und teils auch norwegischen Flaggen in der Hand Abschied von Harald. Die Stimmung auf dem Schlossplatz im Herzen Oslos schwankte an diesem Schicksalstag für Norwegen zwischen tiefer Trauer und gespannter Erwartung.
Tausende Menschen legten Blumen nieder, hielten einen Augenblick inne. „Wir werden dich vermissen“, stand auf einem Brief von Erstklässlern. „Du warst nett, cool, fürsorglich und der beste König der Welt“, schrieb die elfjährigen Mina an den König.
Sarg wird in Kapelle aufgebahrt
Der Sarg wird jetzt bis zum Tag der Beisetzung in der Schlosskapelle im Palast aufgebahrt. „Kadetten der Militärakademien der Streitkräfte stehen Wache am Sarg – zwei auf jeder Seite“, zitiert „Gala“ das norwegische Königshaus. Der Sarg werde auf einem Purpur verhüllten Gestell stehen „und der Kranz der Familie wird am Sarg befestigt.“ Auf dem Sarg selbst werden die Königskrone, das Reichsschwert und der Reichsapfel platziert, heißt es.
Zu bestimmten Zeiten sei die Kapelle für den Trauerzug geöffnet. Dann können „alle, die dies wünschen, langsam an der Bahre vorbeigehen“ und sich von König Harald verabschieden, erklärt das Königshaus. Am kommenden Sonntag sollen in ganz Norwegen Trauergottesdienste stattfinden, in denen „Gedenkworte und ein besonderes Gebet für den Verstorbenen verlesen“ werden. Bis zur Beisetzung gilt in Norwegen eine Trauerzeit, ein Termin dafür wurde noch nicht bekannt gegeben.
Norwegens König Harald V. ist am Freitag um 6.35 Uhr friedlich eingeschlafen, teilte das norwegische Königshaus mit. Harald war mit 89 Jahren der älteste regierende Monarch Europas – er hatte zuletzt mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Den Thron hatte er 1991 nach dem Tod seines sehr beliebten Vaters Olav V. bestiegen.
Haakon legt Eid kommende Woche ab
Nun ist sein 53-jähriger Sohn als Haakon VIII. König. Königin ist die bisherige Kronprinzessin Mette-Marit (53). Haakon wird am Dienstag um 13 Uhr seinen Eid auf die Verfassung ablegen und eine kurze Ansprache halten. Das sagte Parlamentspräsident Masud Gharahkhani dem Sender NRK. Ein solcher Eid ist für den neuen Monarchen Pflicht und findet im norwegischen Parlament, nicht weit entfernt vom Königsschloss, statt.
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