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Riesiger Rapid-Fan

Nach Gold in Cortina wird er jetzt Ski-Trainer

Fußball National
02.09.2026 17:29
Sonntag war Nico Haberl mit Bruder Mario und dessen Söhnen Jonas (7) und Finn (5) auf Einladung ...
Sonntag war Nico Haberl mit Bruder Mario und dessen Söhnen Jonas (7) und Finn (5) auf Einladung von Rapid-Geschäftsführer Steffen Hofmann bei Rapid gegen Sturm Graz.(Bild: Lukas Charwat)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

In Cortina jubelte er über drei Goldmedaillen und outete sich als riesiger Rapid-Fan. Steffen Hofmann las das in der „Krone“ und lud Nico Haberl, der bei den Paralympics als Guide des sehbeeinträchtigten Johannes Aigner Meisterleistungen zeigte, zu einem Heimspiel des SK Rapid ein. Sonntag war es beim 3:1 gegen Sturm Graz soweit.

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In der Mixed Zone in Cortina lachte Nico nach dem Sieg mit Johannes Aigner im Super-G: „Die zweite Goldene und Rapid nach dem 1:0 gegen Salzburg in den Top 6 der Bundesliga, perfekt.“ Aigner grinste: „Es war unglaublich, wie laut er vor dem Laptop geschrien hat.“ Nachsatz: „Der Opa von meiner Freundin ist Austrianer. Das ist immer lustig.“ Konter von Nico: Er zog den Anorak von Johannes ganz nach oben, weil drunter seine violette Startnummer herausleuchtete.

Rapid-Geschäftsführer Steffen Hofmann las das in der „Krone“ und lud in Folge Nico Haberl zu einem Heimspiel des SK Rapid ein. Sonntag war es soweit. Nico nahm noch seinen älteren Bruder Mario und dessen Söhne Jonas (7) und Finn (5) mit. Statt dem üblichen geliebten Käsekrainer-Hotdog genossen sie im VIP-Klub ein „sensationelles Schnitzel“. Der Gloggnitzer sagte: „Es war ein überragendes Erlebnis. Wir schauten mit Steffen das Match in einer Lounge, hatten großartige Plätze. Er ist einfach ein super Typ.“ Auch seine beiden Neffen fanden die Klub-Ikone supernett. Als sie vom Onkel nach dem Match ein Trikot bekamen, war ihr Wunsch für die Beflockung klar: „Hofmann, Nummer elf.“

Jonas und Finn genossen in ihren neuen Rapid-Dressen auch lange nach dem Spiel noch das Flair in ...
Jonas und Finn genossen in ihren neuen Rapid-Dressen auch lange nach dem Spiel noch das Flair in Hütteldorf.(Bild: Nico Haberl)

„Yusuf Demir sticht heraus“
Haberl sagte zum Match: „Ich war auch im Play-off der Conference League gegen die Hearts im Stadion. Da hatte ich von Beginn an irgendwie ein mulmiges Gefühl. Gegen Sturm war ich von einem Sieg überzeugt. Und die Mannschaft war dann auch viel besser als gegen die Schotten, hatte viel mehr Zug zum Tor.“

Welche grün-weißen Spieler gefallen ihm derzeit besonders gut: „Yusuf Demir sticht ganz klar heraus. Er ist derzeit eine Klasse für sich. Auch Nico Bajlicz taugt mir sehr. Auch Tonni Adamsen ist top. Und Nenad Cvetkovic war schon immer ein Wahnsinns-Verteidiger.“

Nico Haberl ist mit Bruder Mario und den Neffen Jonas und Finn immer wieder in Hütteldorf im ...
Nico Haberl ist mit Bruder Mario und den Neffen Jonas und Finn immer wieder in Hütteldorf im Stadion.(Bild: Nico Haberl)

Künftig Ski-Trainer in Bad Hofgastein
Nach dem Spiel plauderte Nico auch noch mit Furkan Demir, dem Bruder von Yusuf. Auch mit Kult-Kommentator Paddy Fritzsche und dem früheren Rapid-Stadionsprecher Andy Marek tauschte sich das frühere Ski-Ass aus. Nach einem unglaublichen Winter, in dem er mit Johannes Aigner alle fünf Kristallkugeln und drei Goldmedaillen bei den Paralympics in Cortina gewann, wird Nico jetzt Trainer: „Ich werde mich in der Ski-Tourismusschule Bad Hofgastein, in der ich einst selbst Schüler war, die Mädchengruppe der Oberstufe als Ski-Trainer betreuen. Darauf freue ich mich schon sehr.“

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