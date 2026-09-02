Nach Gold in Cortina wird er jetzt Ski-Trainer

Rapid-Geschäftsführer Steffen Hofmann las das in der „Krone“ und lud in Folge Nico Haberl zu einem Heimspiel des SK Rapid ein. Sonntag war es soweit. Nico nahm noch seinen älteren Bruder Mario und dessen Söhne Jonas (7) und Finn (5) mit. Statt dem üblichen geliebten Käsekrainer-Hotdog genossen sie im VIP-Klub ein „sensationelles Schnitzel“. Der Gloggnitzer sagte: „Es war ein überragendes Erlebnis. Wir schauten mit Steffen das Match in einer Lounge, hatten großartige Plätze. Er ist einfach ein super Typ.“ Auch seine beiden Neffen fanden die Klub-Ikone supernett. Als sie vom Onkel nach dem Match ein Trikot bekamen, war ihr Wunsch für die Beflockung klar: „Hofmann, Nummer elf.“