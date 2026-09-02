Mord am Friedhof: Jetzt muss Freundin vor Gericht

Haupttäterin belastete damalige Freundin

Die Freundin war bereits vor dem Prozess als Beschuldigte geführt worden. Doch in der Hauptverhandlung wurde die Situation für sie noch einmal deutlich ernster: Die inzwischen verurteilte Haupttäterin belastete ihre damalige Freundin mit ihren Aussagen. Für die Staatsanwaltschaft Wien war das schließlich Grundlage für die Anklage, wie „Puls24“ zuerst berichtete.