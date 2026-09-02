Noch einmal Totalsperren von Autobahn-Abfahrten

„Vor allem am Samstag und Sonntag rechnen wird auf den klassischen Transitrouten mit einem erheblichen Verkehrsaufkommen“, so die Prognose beim Autofahrerklub ÖAMTC. Neben dem Ferienende in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland wird auch viel Verkehr aus Deutschland zur neuerlichen Belastungsprobe für die Transitstrecke durch Salzburg sein.