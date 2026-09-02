Noch einmal Totalsperren von Autobahn-Abfahrten

Die nächste Reisewelle rollt auf Salzburg zu: Am Wochenende ist wieder mit einem verstärkten Verkehrsaufkommen an der Tauernautobahn Richtung Norden zu rechnen. Um Gemeinden zu entlasten, sind wieder Totalsperren von Abfahrten geplant.
„Vor allem am Samstag und Sonntag rechnen wird auf den klassischen Transitrouten mit einem erheblichen Verkehrsaufkommen“, so die Prognose beim Autofahrerklub ÖAMTC. Neben dem Ferienende in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland wird auch viel Verkehr aus Deutschland zur neuerlichen Belastungsprobe für die Transitstrecke durch Salzburg sein.
Totalsperren von Anschlussstellen der A10
Um Stauausweicher auf der Autobahn zu halten, kündigt die Asfinag für das Wochenende noch einmal Totalsperren von Autobahnanschlussstellen an.
Folgende Auf- und Abfahrten sind am Samstag (5.), 8 bis 18 Uhr, betroffen: Der Halbanschluss in Werfen wird in Fahrtrichtung Norden komplett gesperrt. Beim Knoten Pongau ist die Ausfahrt Buchberg/Kreuzberg zu. Der restliche Knoten ist uneingeschränkt passierbar.
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