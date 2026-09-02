Erfahrung für die rote Abwehr gelandet!

60 Pflichtspiele für Barnsley in England

Seinen Durchbruch im Profifußball feierte Sollbauer beim Wolfsberger AC, wo er über viele Jahre als Kapitän und Leistungsträger voranging. Seine konstant starken Leistungen öffneten ihm auch die Tür ins Ausland: In England absolvierte er für Barnsley über 60 Pflichtspiele, ehe es ihn zum Traditionsklub Dynamo Dresden in die 2. Deutsche Bundesliga zog. Nach seiner Rückkehr nach Österreich zog es ihn zum SK Rapid Wien. Zuletzt war er für die SV Ried im Einsatz.