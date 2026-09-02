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GAK verstärkt:

Erfahrung für die rote Abwehr gelandet!

Fußball National
02.09.2026 17:19
Michael Sollbauer ist beim GAK gelandet.
Michael Sollbauer ist beim GAK gelandet.(Bild: GAK1902)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Der 36-jährige Innenverteidiger Michael Sollbauer unterschreibt beim GAK einen Vertrag für ein Jahr mit der Option  und verstärkt ab sofort die Defensive der Athletiker.

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Der GAK sichert sich österreichische Routine für die Abwehrreihe: Michael Sollbauer soll der Hintermannschaft zusätzliche Stabilität und Führungsqualität verleihen. Der gebürtige Kärntner blickt auf eine eindrucksvolle Laufbahn mit weit über 400 Profieinsätzen im In- und Ausland zurück.

60 Pflichtspiele für Barnsley in England
Seinen Durchbruch im Profifußball feierte Sollbauer beim Wolfsberger AC, wo er über viele Jahre als Kapitän und Leistungsträger voranging. Seine konstant starken Leistungen öffneten ihm auch die Tür ins Ausland: In England absolvierte er für  Barnsley über 60 Pflichtspiele, ehe es ihn zum Traditionsklub Dynamo Dresden in die 2. Deutsche Bundesliga zog. Nach seiner Rückkehr nach Österreich zog es ihn zum SK Rapid Wien. Zuletzt war er für die SV Ried im Einsatz.

Mit seinen 1,87 Metern Körpergröße bringt der Innenverteidiger genau die physische Präsenz und Lufthoheit mit, die die Mannschaft im Abwehrzentrum verstärkt.

GAK-Trainer Gerald Scheiblehner ist erfreut: „Michael Sollbauer ist ein sehr erfahrener Spieler, der sich mit unserem Stil des Fußballs, wie wir ihn beim GAK künftig spielen wollen, sehr gut identifizieren kann. Michael wird in dieser Mannschaft eine zentrale Rolle als Leader bekommen. Ein großer Vorteil ist, dass er topfit ist und ab sofort helfen wird.“

„Michael Sollbauer erfüllt dieses Profil perfekt!“
Sportchef Andreas Lienhart ist happy: „Wir haben am Transfermarkt gezielt nach einer Persönlichkeit gesucht, die noch mehr Leadership-Mentalität in unsere Mannschaft bringt. Michael Sollbauer erfüllt dieses Profil perfekt. Er kennt die Liga in- und auswendig, verfügt über enorme Erfahrung aus Top-Ligen im Ausland und bringt genau die Mentalität mit, die wir in unserem Kader haben wollen.“

Michael Sollbauer brennt schon auf Einsätze: „Ich spüre viel Vorfreude auf die neue Aufgabe beim GAK. Der Verein hat eine große Tradition und Fans, das macht natürlich Freude. Ich möchte mit meiner Erfahrung vorangehen, der Abwehr Stabilität geben und meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen. Ich kann es kaum erwarten, das rote Trikot im Stadion zu tragen.“

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