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Farmer at a loss

Gone with the hedge: Hornbeams simply stolen

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02.09.2026 08:00
Over a length of exactly nine meters, the young hornbeam hedge was neatly dug up and stolen.
Over a length of exactly nine meters, the young hornbeam hedge was neatly dug up and stolen.(Bild: Bräuer)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Overnight on Monday, an organic farmer in Upper Austria had her hedge dug up—presumably to be replanted elsewhere. It can hardly have been for the money; each plant costs only about 1.50 euros. But what, then, was the reason for this nighttime heist? The police are involved.

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“I don’t really care about the financial loss—it’s really not a lot of money. Of course, we put some work into it—we planted them last fall and watered them diligently over the summer—but a plant costs only about 1.50 euros.” Angelika Bräuer from the MachlandHof organic farm in Naarn is nevertheless at her wits’ end. When she woke up on Monday, she discovered that the night before, someone had dug up and taken exactly nine meters of her young hornbeam hedge. “It must have happened between 10:00 p.m. and 6:00 a.m., which is when our neighbor noticed it,” said the 40-year-old.

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