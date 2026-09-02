Erneuter Anschlag
Elf Verletzte bei Explosion vor Polizeiwache
Vor einer Polizeiwache im mexikanischen Bundesstaat Zacatecas ist während eines Festes eine Autobombe explodiert. Elf Menschen wurden bei dem Anschlag verletzt, darunter eine Polizistin.
In dem 20.000-Einwohner-Ort wurden bei der Detonation 36 Gebäude sowie mehrere Fahrzeuge beschädigt. Es handelte sich bereits um den dritten Sprengstoffanschlag in Zacatecas innerhalb weniger Tage. Die Region leidet stark unter Machtkämpfen rivalisierender Drogenkartelle.
Behörden von Bund und Bundesstaat haben die Sicherheitsmaßnahmen in der Region verstärkt und Ermittlungen aufgenommen.
Der Bundesstaat litt jahrelang unter Gewalt – fast täglich wurden Leichen gefunden. Zuletzt hatte sich die Lage beruhigt, doch im Juli wurden erneut Leichen unter einer Brücke gefunden.
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