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Projekt in Kronstorf

Weitere Demonstrationen gegen Google geplant

Oberösterreich
01.09.2026 11:20
Die Aktivisten forderten am Sonntag einen Baustopp
Die Aktivisten forderten am Sonntag einen Baustopp(Bild: APA/FOTOKERSCHI/WERNER KERSCHBAUMMAY)
Porträt von Philipp Zimmermann
Porträt von Christian Ortner
Von Philipp Zimmermann und Christian Ortner

Es ist ebenso groß wie umstritten. Der Bau des Google-Rechenzentrums in Kronstorf (OÖ) hat Befürworter, aber auch Kritiker. Gegner des Rechenzentrums ziehen sich den Unmut von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) zu. SPÖ will nun wissen, wie viele Arbeitsplätze entstehen.

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Erst am Sonntag machten Aktivisten gegen das Google-Großprojekt in Kronstorf Stimmung – wir berichteten. Mehrere Personen hatten sich dort in Kleingruppen an Baustellenfahrzeugen verschränkt beziehungsweise fixiert und am Dach ein riesiges Banner aufgehängt sowie Leuchtraketen gezündet. Gegen 15.45 Uhr verließen die friedlichen Demonstranten das Gelände – doch einige von ihnen dürften bald zurückkommen: Auch für kommenden Sonntag ist eine Demonstration bei der zuständigen BH angemeldet.

Auf dieser großen Fläche in Kronstorf soll das Rechenzentrum von Google entstehen.
Auf dieser großen Fläche in Kronstorf soll das Rechenzentrum von Google entstehen.(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)

Kritik an Demo-Ort
„Das Demonstrationsrecht ist ein hohes Gut, aber man muss nicht jede Demonstration für sinnvoll halten. Die wichtige Verkehrsachse B 309 verbindet den Zentralraum mit der Region Steyr und wird täglich, auch an Sonntagen, von zahlreichen Autofahrern genutzt. Demonstrationsfreiheit darf nicht zur Belastung für tausende Unbeteiligte werden“, meint LH Thomas Stelzer (ÖVP). Auch am 11. September soll in Linz eine Kundgebung gegen das Google-Rechenzentrum stattfinden.

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Fragen an den Landesrat
Unterdessen beschäftigt das geplante Rechenzentrum einmal mehr die Landespolitik: Die SPÖ möchte in einer schriftlichen Anfrage an Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) u. a. wissen, welche Landesförderungen an Google fließen und wie hoch die regionale Wertschöpfung im Zusammenhang mit der Errichtung des Rechenzentrums sein wird. Zudem soll Achleitner Auskunft darüber geben, wie viele direkte und indirekte Arbeitsplätze er sich durch das Projekt erwartet.

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