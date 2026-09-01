Weitere Demonstrationen gegen Google geplant

Fragen an den Landesrat

Unterdessen beschäftigt das geplante Rechenzentrum einmal mehr die Landespolitik: Die SPÖ möchte in einer schriftlichen Anfrage an Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) u. a. wissen, welche Landesförderungen an Google fließen und wie hoch die regionale Wertschöpfung im Zusammenhang mit der Errichtung des Rechenzentrums sein wird. Zudem soll Achleitner Auskunft darüber geben, wie viele direkte und indirekte Arbeitsplätze er sich durch das Projekt erwartet.