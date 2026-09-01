E-Scooter-Lenker fuhr auf Flucht gegen Polizeiauto

Offensichtlich keine Lust auf eine Polizeikontrolle hatte ein 15-jähriger Afghane in Wels. Der junge Bursch flüchtete entgegen einer Einbahn mit seinem E-Scooter vor den Beamten. Weil seine Bremsen nicht funktionierten, krachte er am Ende seiner Flucht gegen das Heck eines Polizeiautos.
Eine Polizeistreife wurde am Montag um 19.34 Uhr in Wels auf der Linzer Straße auf einen E-Scooter-Fahrer aufmerksam. Der Lenker, ein 15-jähriger afghanischer Staatsangehöriger aus Wels, täuschte nach erfolgten Anhaltezeichen ein Stehenbleiben vor und entzog sich dann aber der Anhaltung, wobei sich ein Polizist bereits außerhalb des Dienstwagens befand.
Bremsen funktionierten nicht
Der Bursch setzte mehrere Verkehrsdelikte und fuhr rücksichtslos entgegen der Einbahn in Fahrtrichtung stadteinwärts. Der Funkwagen konnte den am Gehsteig fahrenden E-Scooter-Lenker überholen und brachte das Auto auf der Fahrbahn zum Stillstand, um dem E-Scooter-Fahrer erneut ein Anhaltezeichen zu geben. Aufgrund nicht funktionstüchtiger Bremsanlage krachte der 15-Jährige ins Heck des Streifenwagens und es schleuderte ihn samt Scooter gegen ein parkendes Fahrzeug. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.
Scooter erreichte 47 km/h
Der 15-Jährige blieb unverletzt. In der Umhängetasche konnte bei dem Burschen eine Schreckschusspistole und ein Klemmsäckchen mit weißer Substanz festgestellt werden. Der Rollprüfstand des E-Scooter erreichte 47 km/h. Sicherstellungsbestätigungen wurden im Beisein des Vaters ausgestellt. Anzeigen folgen.
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