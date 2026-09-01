E-Scooter-Lenker fuhr auf Flucht gegen Polizeiauto

Bremsen funktionierten nicht

Der Bursch setzte mehrere Verkehrsdelikte und fuhr rücksichtslos entgegen der Einbahn in Fahrtrichtung stadteinwärts. Der Funkwagen konnte den am Gehsteig fahrenden E-Scooter-Lenker überholen und brachte das Auto auf der Fahrbahn zum Stillstand, um dem E-Scooter-Fahrer erneut ein Anhaltezeichen zu geben. Aufgrund nicht funktionstüchtiger Bremsanlage krachte der 15-Jährige ins Heck des Streifenwagens und es schleuderte ihn samt Scooter gegen ein parkendes Fahrzeug. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.