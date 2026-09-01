Gericht untersagt den Bau einer großen PV-Anlage

Bau im Orchideen-Biotop

Die Solarpaneele hätten mitten in einem Orchideen-Biotop errichtet werden sollen. „Davon sind schon 90 Prozent verschwunden“, erklärt Donat. Ähnlich sieht es das Landesverwaltungsgericht, dass nun die naturschutzrechtliche Bewilligung untersagt hat: „Der betroffenen Wiesenfläche kommt aufgrund ihrer Artenvielfalt und ihrer Zugehörigkeit zu einem mittlerweile selten gewordenen großflächigen Magerwiesenareal eine besonders hohe naturschutzfachliche Bedeutung zu. Das Projekt hätte die Standortbedingungen für die daran angepassten Pflanzen- und Tierarten maßgeblich verändert und den rückläufigen Bestand an Magerwiesen in Oberösterreich weiter reduziert.“ Das Energieunternehmen kann gegen diese Entscheidung eine außerordentliche Revision beim Verwaltungsgerichtshof (VwGH) einbringen.