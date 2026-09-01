Mehr Arbeitslose, aber auch mehr freie Stellen

„Nachfrage der Betriebe zieht an“

Es gibt aber auch gute Nachrichten: „Die Nachfrage der Betriebe zieht spürbar an“, sagt Iris Schmidt, Landesgeschäftsführerin des Arbeitsmarktservice (AMS) Oberösterreich. Das Angebot an offenen Stellen stieg um 7,3 Prozent auf rund 20.750 freie Jobs an. „Es ergeben sich daher größere Chancen für Menschen mit niedriger Qualifikation beziehungsweise mit technischen Abschlüssen. Im Besonderen trifft das auf die Wirtschaftszweige Arbeitskräfteüberlassung, Produktion, Bau und handwerkliche Berufe zu“, erklärt Schmidt.