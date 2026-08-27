„Burgenland soll Finger von Lkw-Maut lassen!“

Geschäfte mit Ungarn

„Viele unserer Betriebe exportieren Waren nach Ungarn oder haben dort Niederlassungen“, so Schwarzl. Wenn die Transporte auf den Verbindungsachsen verteuert würden, treffe das diese Unternehmen und deren Wettbewerbsfähigkeit. „Die ohnehin hohen Standortkosten weiter nach oben zu treiben, ist fahrlässig“, schreibt der Industrie-Obmann dem burgenländischen Landeshauptmann ins Stammbuch.