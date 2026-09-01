Wenn die Puppen nach einer neuen Regie tanzen…

Die Neusiedler haben ihr internationales Puppentheater 2003 aus der Taufe gehoben. Damals schon dabei und interessiert war Nichte Almut Schäfer-Kubelka. Sie wurde sogar von ihrer Tante so weit inspiriert, dass sie dieselbe Richtung einschlug. „Ich habe das Puppenspiel immer schon faszinierend gefunden“, schilder sie. Zuerst begann sie eine inoffizielle Lehre bei der Tante, 2020 zog es sie dann nach Berlin, wo sie zeitgenössische Puppenspielkunst studierte. Auch während dieser fünf Jahre ist sie dem Puppentheater der Tante verbunden geblieben.