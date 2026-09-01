Hier wird es am Abend noch einmal nass

Ganz trocken bleibt es Dienstagabend in Österreich nicht. Vor allem im Bergland und im Süden können am Abend noch einzelne Schauer durchziehen, örtlich ist auch ein Gewitter möglich. In der Nacht beruhigt sich das Wetter dann aber zunehmend.
Vor allem im Bergland und im Süden können sich am Abend noch einzelne Schauer halten, örtlich ist auch ein Gewitter möglich. Im Norden und Nordosten zeigt sich das Wetter deutlich freundlicher. Der Wind weht mäßig aus Süd bis West. Aktuell gibt es laut UWZ österreichweit keine Unwetterwarnungen.
Ruhige Nacht
In der Nacht auf Mittwoch beruhigt sich das Wetter dann weitgehend. Vor allem Richtung Karawanken können aber schon in den Morgenstunden wieder einzelne Schauer durchziehen. In Wien sind rund 18 Grad, in Innsbruck etwa 14 Grad zu erwarten.
Gewitter am Mittwoch
Der Mittwoch selbst bringt später besonders von Kärnten bis ins Burgenland erneut ein paar Schauer, im südlichen Bergland sind auch einzelne Gewitter möglich. Im Donauraum und im östlichen Flachland bleibt es hingegen häufiger sonnig mit bis zu rund 27 Grad.
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