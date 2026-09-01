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Hauch von Nichts

Brooks Nader riskiert im sexy Fummel Busen-Panne

Society International
01.09.2026 18:00
Brooks Nader bringt ihre Fans in einem Hauch von Nichts ins Schwitzen.
Brooks Nader bringt ihre Fans in einem Hauch von Nichts ins Schwitzen.(Bild: Krone-Collage/instagram.com/brooksnader)
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Von krone.at

Heiß, heißer, Brooks Nader! Die neue „Baywatch“-Sirene betört ihre Fans im Urlaub mit einem aufregenden Look nach dem nächsten. Und wenn man glaubt, freizügiger geht‘s nicht mehr, dann packt die 29-Jährige den nächsten Fummel mit Wow-Effekt aus ...

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Erst am Wochenende erwischten Paparazzi Brooks Nader auf dem Weg in den exklusiven Club 55 – in einem schwarzen Kleid, das so hoch geschlitzt war, dass nur schwer Platz für ein Höschen blieb. Und wie die neuesten Bilder der sexy Serien-Rettungsschwimmerin beweisen, reiste die 29-Jährige tatsächlich nur mit wenig Unterwäsche im Gepäck nach Europa.

Model legt mit Fast-nackt-Look nach
Auf Instagram teilte die kurvige Blondine jetzt nämlich eine ganze Fotogalerie, in der sie sich in einem goldbraun glitzernden Kleid zeigte, das mehr enthüllt als verdeckt.

Brooks Nader legte nach ihrem Kleinen Schwarzen mit XXL-Beinschlitz mit diesem Kleid noch ein ...
Brooks Nader legte nach ihrem Kleinen Schwarzen mit XXL-Beinschlitz mit diesem Kleid noch ein Schäufelchen drauf.(Bild: instagram.com/brooksnader)

Der sexy Fummel, in den sich Nader für ihre Instagram-Fotosession geworfen hatte, bestand nämlich lediglich aus einem Hauch von Stoff, der so dünn war, dass nicht mehr viel verborgen blieb. Etwa die Tatsache, dass die ehemalige „Sports Illustrated“-Beauty unter ihrem Outfit keinen BH trug. 

Und auch der Schnitt des Kleides sorgte bei den Fans der 29-Jährigen vermutlich für Schnappatmung! Der Ausschnitt des Sommerdresses reichte nämlich glatt bis zum Bauchnabel der „Baywatch“-Beauty.

Das Sommerkleid, das die „Baywatch“-Schönheit auf Instagram präsentierte, enthüllte mehr als es ...
Das Sommerkleid, das die „Baywatch“-Schönheit auf Instagram präsentierte, enthüllte mehr als es verdeckte.(Bild: instagram.com/brooksnader)

Vorsicht, Busen-Panne!
All das hinderte Nader übrigens nicht daran, in ihrem Fast-nackt-Kleid im Garten ihrer Urlaubsvilla munter Räder zu schlagen. Und dabei kam es, wie es kommen musste: Bei den Turneinlagen flutschte dem Model fast der Busen aus dem Dekolleté. Aber damit hat Nader ja ohnehin längst Erfahrung ...

Ihr sexy Posting kommentierte Nader übrigens lediglich mit dem Wort „Floating“, und meinte damit wohl, dass sie sich fühlt, als könne sie schweben.

Und war wohl nicht das beste Outfit, um im Garten Räder zu schlagen. Fast flutschte Nader ...
Und war wohl nicht das beste Outfit, um im Garten Räder zu schlagen. Fast flutschte Nader nämlich der Busen aus dem Dekolleté.(Bild: instagram.com/brooksnader)

„Sündhaft und unverschämt sexy“
Und die Fans? Die kriegten sich in der Kommentarspalte fast gar nicht mehr ein. „Ich bin besessen von dir, Brooks Nader. Schönheit in ihrer vollendeten Form – in jeder Hinsicht“, schwärmte einer. „Sündhaft und unverschämt sexy“, jubelte ein anderer. „Ein echter Engel unter uns. Einfach umwerfend!“, meinte noch einer.

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Brooks Nader und ihre Familie genießen aktuell den Sommerausklang in Europa. Nach Italien, wo sie unter anderem an der Amalfiküste und auf Capri Halt machten, zog es sie nach Saint-Tropez. Wie lang die Naders noch ihre Auszeit genießen, ist nicht bekannt. Die Fans hoffen angesichts der sexy Bilder der letzten Tage wohl, dass dieser Urlaub noch ewig dauern wird ...

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