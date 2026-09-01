Brooks Nader riskiert im sexy Fummel Busen-Panne

Brooks Nader und ihre Familie genießen aktuell den Sommerausklang in Europa. Nach Italien, wo sie unter anderem an der Amalfiküste und auf Capri Halt machten, zog es sie nach Saint-Tropez. Wie lang die Naders noch ihre Auszeit genießen, ist nicht bekannt. Die Fans hoffen angesichts der sexy Bilder der letzten Tage wohl, dass dieser Urlaub noch ewig dauern wird ...