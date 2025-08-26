Studie: „Österreichisches Deutsch“ ist schöner

Deutsch als Sprache mit mehreren Standards

Unterschiede zwischen den beiden Gruppen zeigen sich bereits bei einer grundlegenden Frage der Studie, nämlich ob sie Deutsch als eine „Sprache mit Unterschieden im Hochdeutschen zwischen den einzelnen deutschsprachigen Ländern“ betrachten oder als eine „Sprache mit einem einzigen Hochdeutsch“, das überall gilt. 94 Prozent der Österreicher nehmen Deutsch als Sprache mit mehr als einem Standard wahr, während dies bei den in Österreich lebenden Deutschen nur 81 Prozent tun. Bei den Österreichern ist die Zustimmung zur „Sprache mit Unterschieden“ in Wien und der Steiermark mit 95 Prozent am höchsten, in Vorarlberg mit 89 Prozent am geringsten. Die Studie zeigte außerdem, dass auch jüngere Generationen das österreichische Hochdeutsch schätzen.