Plädoyer für Erhalt des österreichischen Deutsch

Doch was macht das Österreichische eigentlich aus? „Ein typisches Beispiel ist, dass wir Österreicher im Vergleich zu den Deutschen Ablehnung ungern direkt äußern, wir wollen ja niemanden vor den Kopf stoßen: Wir könnten uns mal auf einen Kaffee treffen? Ja, machen wir uns mal was aus. Wirklich stattfinden wird dieses Treffen ziemlich sicher nicht“, sagt Rieger-Roschitz. Zudem sprechen wir gerne in Konjunktiven, sagen nicht „Ich bin da“, sondern „Ich wäre jetzt da“. Und auch der Habsburgische Vielvölkerstaat hat seine Spuren hinterlassen: „Im österreichischen Deutsch finden sich viel mehr Einflüsse aus den anderen Sprachen. Das Bundesdeutsche ist da homogener.“