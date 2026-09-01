Künstler lebte für den Bleiburger Wiesenmarkt

Menschen blieben immer das liebste Motiv

Besonders fasziniert war Berg aber von Gesichtern, vom Spiegel der Menschen. „Zuweilen drängen sich mir Themen auf, die im Gegensatz zu dem stehen, was man von mir erwartet, wie etwa die Landmaschinen. Und diese Dinosaurier haben mich in einer ganzen Folge von Bildern beschäftigt“, sagte Berg nach einem Besuch der Bleiburger Wiesen, die er oftmals erst in den frühen Morgenstunden verließ. Unmittelbar vor seinem Tod besuchte Berg das letzte Mal das Bleiburger Volksfest: „Der Auf – wie der Abbau am Marktgelände faszinierte meinen Großvater genauso wie alles andere auf dem Fest auch. „