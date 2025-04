Werner Bergs Werke zieren wieder Hausfassaden

Zu den Kunstwerken

Bergs Darstellung „Das Firmwagerl“ am Museum liebäugelt nun mit dem Werk „Autobus“. Berg-Enkel Harald Scheicher: „Das steht für die Gegenüberstellung einst und jetzt. Das Firmwagerl zeigt eine Bauernfamilie – also Mann, Frau und Kind am Weg zur Firmung als Szene der damaligen bäuerlichen Welt. Der Autobus spiegelt den Fortschritt wider – die Familie blickt über die Fensterkante hinaus. Genau gegen diese fortschrittliche, motorisierte und moderne Welt haben sich Berg und Pasolini gewehrt.“