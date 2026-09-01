Freilandeier-Pionier Toni Hubmann gestorben

Toni Hubmann, der durch die Marke „Toni‘s Freilandeier“ bekannt geworden ist, ist vergangenen Freitag im Alter von 68 Jahren in Klagenfurt verstorben.
Bereits Ende der 1980er-Jahre stellte Toni Hubmann den elterlichen Geflügelbetrieb in Glein in der Steiermark von der damals noch weitverbreiteten Käfighaltung auf Freilandhaltung um. Mit „Toni’s Freilandeier“ baute er ein Netzwerk vor allem kleinerer, bäuerlicher Familienbetriebe auf, die nach gemeinsamen Tierhaltungs- und Qualitätsstandards für das Unternehmen produzierten.
Auch bei der Rückverfolgbarkeit beschritt Hubmann früh neue Wege. Bereits vor Einführung der verpflichtenden EU-weiten Einzeleikennzeichnung 2004 setzte er auf die Kennzeichnung der Eier direkt am landwirtschaftlichen Erzeugerbetrieb. Ferner setzte er früh auf unabhängige Kontrollen und nachvollziehbare Tierwohlstandards.
Verkauf an Rewe-Gruppe
Nach einem Betrugsprozess sowie wirtschaftlichen Turbulenzen wurde die Marke im Jahr 2018 für 1,2 Millionen Euro an die Rewe-Group verkauft. Die REWE International AG übernahm damals im Rahmen der Insolvenz des Unternehmens die Markenrechte sowie Vertriebsstrukturen, während die Immobilien von einem Verwandten des Firmengründers übernommen wurden.
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