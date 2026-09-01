Freilandeier-Pionier Toni Hubmann gestorben

Bereits Ende der 1980er-Jahre stellte Toni Hubmann den elterlichen Geflügelbetrieb in Glein in der Steiermark von der damals noch weitverbreiteten Käfighaltung auf Freilandhaltung um. Mit „Toni’s Freilandeier“ baute er ein Netzwerk vor allem kleinerer, bäuerlicher Familienbetriebe auf, die nach gemeinsamen Tierhaltungs- und Qualitätsstandards für das Unternehmen produzierten.