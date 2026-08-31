Tödliche Schüsse bei Rave: Verdächtiger gefasst

Mindestens zwei Waffen im Gebrauch

Ein oder mehrere Täter hätten Sonntagfrüh zahlreiche Schüsse aus mindestens zwei Waffen abgegeben, hieß es seitens der Behörden. Es seien zwei unterschiedliche Hülsen von Patronen gefunden worden, die zu einer Pistole oder Maschinenpistole sowie zu einem Sturmgewehr passten. Ob das auf zwei Täter hindeute oder ein Schütze beide Waffen nutzte, ließ die Polizei offen. Das Motiv für das Geschehen sei noch unklar.