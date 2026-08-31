Bluttat in der Schweiz
Tödliche Schüsse bei Rave: Verdächtiger gefasst
Nach den tödlichen Schüssen bei dem „Aarau-Rave“ in der Schweiz hat die Polizei einen Verdächtigen festnehmen können. Es soll sich um einen Einzeltäter handeln.
In der Nacht auf Sonntag hatte ein Schütze bei der Aarauer Pferderennbahn in die Menge gefeuert – dabei starb eine 22-jährige Italienerin. Fünf weitere Menschen im Alter von 24 bis 27 Jahren wurden teils schwer verletzt.
Polizei geht von Einzeltäter aus
Ein 43-jähriger Schweizer wurde wegen dringenden Tatverdachts festgenommen. Er wurde in der Nacht auf Montag kurz nach 1 Uhr in einem Auto angehalten. Sein Motiv ist weiterhin unklar. „Die Ermittlungen zum genauen Hergang der Tat sowie zu den Hintergründen und dem möglichen Motiv sind derzeit im Gang“, teilte die Polizei mit. Es wird davon ausgegangen, dass es sich um einen Einzeltäter handelt.
Mindestens zwei Waffen im Gebrauch
Ein oder mehrere Täter hätten Sonntagfrüh zahlreiche Schüsse aus mindestens zwei Waffen abgegeben, hieß es seitens der Behörden. Es seien zwei unterschiedliche Hülsen von Patronen gefunden worden, die zu einer Pistole oder Maschinenpistole sowie zu einem Sturmgewehr passten. Ob das auf zwei Täter hindeute oder ein Schütze beide Waffen nutzte, ließ die Polizei offen. Das Motiv für das Geschehen sei noch unklar.
Die Schüsse wurden gegen 2.30 Uhr am Sonntagmorgen abgegeben. Die Veranstaltung war da bereits zu Ende, die Musik war abgestellt. Es sollen sich aber noch mehr als 100 Besucher am Gelände befunden haben. Laut Veranstalter soll es etwa 3500 Besucher gegeben haben.
Als die ersten Notrufe bei der Polizei eingingen, sei der Ernst der Lage sofort deutlich gewesen. Die Einsatzkräfte seien daher mit einem Großaufgebot ausgerückt, so ein Polizeisprecher.
Polizei hat drei Hypothesen zur Tat
Es gebe für die Behörden momentan drei gleichrangige Hypothesen zur Tat: Es könne sich um einen Terrorakt, einen Amoklauf oder eine Abrechnung im kriminellen Milieu handeln, sagte der Polizeikommandant der Kantonspolizei Aargau,
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