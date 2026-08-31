Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Flugplatz Altenrhein

Sieben Menschen bei Flugshow ins Spital gebracht

Vorarlberg
31.08.2026 16:45
Bei der Flugshow gab es neben modernen auch historische Maschinen zu bestaunen.
Bei der Flugshow gab es neben modernen auch historische Maschinen zu bestaunen.(Bild: Land Vorarlberg / Luka Kolanovic)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die Festivitäten aus Anlass des hundertjährigen Bestehens des Flugplatz Altenrhein, nur wenige Kilometer von Vorarlberg entfernt, hat nicht nur zu massiven Verkehrsproblemen, sondern auch zu einigen Einsätzen der Rettung geführt. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Drei Tage dauerte das Fest zum 100-Jahr-Geburtstag des Flugplatz Altenrhein an – der Zuschauerzustrom war enorm, die Tickets ausverkauft, das Verkehrschaos wie berichtet perfekt. Einer der Besuchermagneten war natürlich die Performance der legenden „Patrouille Suisse“, die mit F-5 Jets wahre Kunststücke in die Luft zaubern kann.

Auch die Rettungsdienste hatten alle Hände voll zu tun. Neben 500 sogenannten „Bagatellfällen“ mussten etwas über 80 Personen ärztlich behandelt und sieben ins Krankenhaus gebracht werden.

Lesen Sie auch:
Das lockte viele an: Die Flugshow der Patrouille Suisse. 
Flug-Show
Verkehrs-Chaos wegen Düsenjets in der Schweiz
29.08.2026
Krone Plus Logo
Schweizer Jets
Das allerletzte Donnern der Patrouille Suisse
27.08.2026

Keine Straftaten
Polizei und Feuerwehr hatten neben der Herausforderung, die Verkehrsströme zu lenken, keine weiteren Einsätze zu erledigen, nach Auskunft der Exekutive kam es zu keinerlei Straftaten.     

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
31.08.2026 16:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
16° / 20°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
17° / 23°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
18° / 23°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
17° / 23°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Formel 1
Ralf Schumacher wird in Österreich operiert
153.639 mal gelesen
Ralf Schumacher
Österreich
Führerschein: Das ändert sich ab dem 1. September
137.480 mal gelesen
Änderungen kommen auf die Führerscheinbesitzer zu. 
Oberösterreich
„Marcel und Markus waren überall gerne gesehen“
108.016 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die jungen Männer hatten keine Überlebenschance.
Katia Wagner
„Eine Schande!“ Kanzler Stocker geht auf Kickl los
2755 mal kommentiert
Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker in „Was jetzt? Das ,Krone‘-Sommergespräch“.
Außenpolitik
Nein! Isländer erteilen Brüssel eiskalte Abfuhr
1481 mal kommentiert
Befürworter der Gespräche argumentierten, eine Mitgliedschaft könne die hohen Zinsen im Land ...
Außenpolitik
Islands kalte Schulter als Warnsignal für die EU
1149 mal kommentiert
Große Freude herrschte bei der „Nein“-Fraktion in Island nach der eiskalten Abfuhr für Brüssel.
Mehr Vorarlberg
Flugplatz Altenrhein
Sieben Menschen bei Flugshow ins Spital gebracht
Naturschutz-Novelle
„Gesetz ist eine reine Lobbyistenveranstaltung“
Ländle als Vorreiter
„Blieb noch kein E-Bus wegen leerem Akku liegen“
Rücksicht nehmen
Sicherer Schulweg: Was es zu beachten gilt
3:0 gegen Altach
Der LASK bleibt makellos – die Highlights im Video
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf