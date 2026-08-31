Sieben Menschen bei Flugshow ins Spital gebracht

Die Festivitäten aus Anlass des hundertjährigen Bestehens des Flugplatz Altenrhein, nur wenige Kilometer von Vorarlberg entfernt, hat nicht nur zu massiven Verkehrsproblemen, sondern auch zu einigen Einsätzen der Rettung geführt.
Drei Tage dauerte das Fest zum 100-Jahr-Geburtstag des Flugplatz Altenrhein an – der Zuschauerzustrom war enorm, die Tickets ausverkauft, das Verkehrschaos wie berichtet perfekt. Einer der Besuchermagneten war natürlich die Performance der legenden „Patrouille Suisse“, die mit F-5 Jets wahre Kunststücke in die Luft zaubern kann.
Auch die Rettungsdienste hatten alle Hände voll zu tun. Neben 500 sogenannten „Bagatellfällen“ mussten etwas über 80 Personen ärztlich behandelt und sieben ins Krankenhaus gebracht werden.
Keine Straftaten
Polizei und Feuerwehr hatten neben der Herausforderung, die Verkehrsströme zu lenken, keine weiteren Einsätze zu erledigen, nach Auskunft der Exekutive kam es zu keinerlei Straftaten.
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