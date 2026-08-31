Sieben Menschen bei Flugshow ins Spital gebracht

Drei Tage dauerte das Fest zum 100-Jahr-Geburtstag des Flugplatz Altenrhein an – der Zuschauerzustrom war enorm, die Tickets ausverkauft, das Verkehrschaos wie berichtet perfekt. Einer der Besuchermagneten war natürlich die Performance der legenden „Patrouille Suisse“, die mit F-5 Jets wahre Kunststücke in die Luft zaubern kann.