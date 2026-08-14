Einzelner Mann soll Ceuta-Chaos ausgelöst haben

In großen Gruppen auf Plattformen wie Facebook, TikTok und Instagram sind Slogans wie „Brüder, 15.08.2026“ und „Unsere letzte Chance“ zu lesen. Wieder wird der Glaube erweckt, der Weg nach Europa sei über Ceuta offen. Die Aufrufe sind sowohl in Arabisch als auch in Französisch verfasst, um ein breiteres Publikum anzusprechen.