„Neonazi“: Kutscher greift Influencerin an

„Deutsche Neonazi!“

Der Mann fing an, die Deutsche heftig zu beleidigen und zu attackieren. Immer wieder ruft er „Scheiße“ und „Nur essen Fleisch“. Zudem hält er der Influencerin sein Handy ins Gesicht und fuchtelt damit vor ihr herum. Dann nimmt der Kutscher eine Wasserflasche und schüttet ihr den Inhalt ins Gesicht. Dabei ruft er: „That is nicht normal, ist eine deutsche Neonazi“.