Sorgte sich um Pferd
„Neonazi“: Kutscher greift Influencerin an
Auf Mallorca ist die Situation zwischen einem Kutscher und einer deutschen Influencerin eskaliert. Als ihn die junge Frau bat, seinem Pferd Wasser zu geben, wurde er handgreiflich und beschimpfte sie als „Neonazi“. Eine Begleiterin filmte den ganzen Streit.
Viele Tierschützer kritisieren schon seit Jahren, dass Pferde in Urlaubsorten in Spanien oder Italien Kutschen ziehen müssen – und das auch bei extremer Hitze. Eine deutsche Influencerin machte einen Kutscher auf Mallorca darauf aufmerksam, dass sein Pferd Durst habe. Davon wollte dieser nichts wissen.
Das Video der Eskalation teilte Xenia auf ihrem Instagram-Account:
„Deutsche Neonazi!“
Der Mann fing an, die Deutsche heftig zu beleidigen und zu attackieren. Immer wieder ruft er „Scheiße“ und „Nur essen Fleisch“. Zudem hält er der Influencerin sein Handy ins Gesicht und fuchtelt damit vor ihr herum. Dann nimmt der Kutscher eine Wasserflasche und schüttet ihr den Inhalt ins Gesicht. Dabei ruft er: „That is nicht normal, ist eine deutsche Neonazi“.
Influencerin stellt Video auf TikTok
Die Frau schaut perplex, gibt sich jedoch gefasst. Eine zweite Person ruft daraufhin: „Ich hab alles gefilmt, das kommt schön auf TikTok. Dann kommt hier keiner mehr hin.“ Was nach der Situation passiert, ist im Video nicht zu sehen.
Elektrokutschen sollen echte Kutschen ersetzen
Auf Mallorca gibt es bereits seit langer Zeit Diskussionen um Kutschenpferde und deren Gesundheit. In einigen Orten wurden die Pferdekutschen durch Elektrokutschen ersetzt. Auch in Palma wurde im März 2026 ein Umstieg auf Elektrokutschen beschlossen. Bisher transportieren allerdings noch herkömmliche Kutschen Touristen durch die Stadt.
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