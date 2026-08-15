BFI: Kündigungen sind nicht ausgeschlossen

Vergabe der Lehrausbildung noch offen

Hintergrund ist unter anderem die noch offene Vergabe der überbetrieblichen Lehrausbildung in Eisenstadt und Neusiedl am See. Bislang wurden die 101 betroffenen Jugendlichen vom BFI ausgebildet. Ob das Institut bei der neuen Ausschreibung wieder mitbietet, soll sich in den kommenden Tagen entschiede. Grandits hält eine Bewerbung für wahrscheinlich, schließt aber andernfalls auch einen weitgehenden Rückzug des BFI aus dem Norden nicht aus.