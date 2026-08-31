Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hagel und Sturm

Ein kurzes Gewitter verursachte schwere Schäden

Kärnten
31.08.2026 22:24
Häuser wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen.
Häuser wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen.(Bild: FF Metnitz)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Am Nachmittag zog eine erste Gewitterfront über das Metnitztal. Für manche Ortschaften bedeutete dies heftigen Hagel, für andere einen starken Sturm, der Bäume zum Umstürzen brachte. Die Feuerwehren waren gefordert. Am späten Abend blitzte und donnerte es in fast ganz Kärnten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Am frühen Abend deutete im Metnitztal Donnergrollen eine herannahende Gewitterfront an. Doch es blieb nicht bloß dabei – über Metnitz und Grades gingen heftige Hagelschauer nieder und es stürmte. So war es kein Wunder, dass auch bald die Sirenen ertönten und die Feuerwehren Metnitz und Grades ausrücken mussten. 

Der Sturm riss Bäume in den Wäldern nieder.
Der Sturm riss Bäume in den Wäldern nieder.(Bild: FF Metnitz)
Das Dach wurde von einem Baum schwer beschädigt.
Das Dach wurde von einem Baum schwer beschädigt.(Bild: FF Metnitz)

Murenabgänge und umgestürzte Bäume
„Innerhalb weniger Minuten wurden die Feuerwehren Metnitz und Grades zu mehreren Einsätzen alarmiert“, berichtet die FF Metnitz über die Auswirkungen des „kurzen, aber intensiven Gewitters mit Sturmböen und Hagel“. „Dabei mussten Keller ausgepumpt sowie Murenabgänge und umgestürzte Bäume von den Straßen entfernt werden.“ Vereinzelt kam es auch zu Stromausfällen.

Während nach kurzer Zeit die Gewitterfront weiter in den Norden gezogen war, zog schon die nächste große Front aus dem Westen über Kärnten. „Im Bezirk Hermagor und in der Gegend um Weißbriach laufen derzeit Einsätze“, vermeldet die Landesalarm- und Warnzentrale Kärnten (LAWZ) um kurz nach 22 Uhr. „Meist handelt es sich um umgestürzte Bäume, die auf der Straße liegen, aber auch herunter gewehte Dachziegel.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
31.08.2026 22:24
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Formel 1
Ralf Schumacher wird in Österreich operiert
166.120 mal gelesen
Ralf Schumacher
Österreich
Führerschein: Das ändert sich ab dem 1. September
140.541 mal gelesen
Änderungen kommen auf die Führerscheinbesitzer zu. 
Oberösterreich
„Marcel und Markus waren überall gerne gesehen“
113.073 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die jungen Männer hatten keine Überlebenschance.
Katia Wagner
„Eine Schande!“ Kanzler Stocker geht auf Kickl los
2758 mal kommentiert
Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker in „Was jetzt? Das ,Krone‘-Sommergespräch“.
Außenpolitik
Nein! Isländer erteilen Brüssel eiskalte Abfuhr
1488 mal kommentiert
Befürworter der Gespräche argumentierten, eine Mitgliedschaft könne die hohen Zinsen im Land ...
Außenpolitik
Islands kalte Schulter als Warnsignal für die EU
1164 mal kommentiert
Große Freude herrschte bei der „Nein“-Fraktion in Island nach der eiskalten Abfuhr für Brüssel.
Mehr Kärnten
Hagel und Sturm
Ein kurzes Gewitter verursachte schwere Schäden
Sport Tv Logo
Schöpf kehrt zurück
Vom WAC zur WM – und in die Champions League
Krone Plus Logo
Kärntner Volksschulen
Kein Zutritt: Warum Eltern draußen warten müssen
Krone Plus Logo
Partnerin totgeprügelt
Kerzen an Brücke abgelegt, unter der sie starb
Schweizerhaus
Der Kaiser kommt! Wir gestalten den „Urwald“ um
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf