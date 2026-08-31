Ein kurzes Gewitter verursachte schwere Schäden

Am Nachmittag zog eine erste Gewitterfront über das Metnitztal. Für manche Ortschaften bedeutete dies heftigen Hagel, für andere einen starken Sturm, der Bäume zum Umstürzen brachte. Die Feuerwehren waren gefordert. Am späten Abend blitzte und donnerte es in fast ganz Kärnten.
Am frühen Abend deutete im Metnitztal Donnergrollen eine herannahende Gewitterfront an. Doch es blieb nicht bloß dabei – über Metnitz und Grades gingen heftige Hagelschauer nieder und es stürmte. So war es kein Wunder, dass auch bald die Sirenen ertönten und die Feuerwehren Metnitz und Grades ausrücken mussten.
Murenabgänge und umgestürzte Bäume
„Innerhalb weniger Minuten wurden die Feuerwehren Metnitz und Grades zu mehreren Einsätzen alarmiert“, berichtet die FF Metnitz über die Auswirkungen des „kurzen, aber intensiven Gewitters mit Sturmböen und Hagel“. „Dabei mussten Keller ausgepumpt sowie Murenabgänge und umgestürzte Bäume von den Straßen entfernt werden.“ Vereinzelt kam es auch zu Stromausfällen.
Während nach kurzer Zeit die Gewitterfront weiter in den Norden gezogen war, zog schon die nächste große Front aus dem Westen über Kärnten. „Im Bezirk Hermagor und in der Gegend um Weißbriach laufen derzeit Einsätze“, vermeldet die Landesalarm- und Warnzentrale Kärnten (LAWZ) um kurz nach 22 Uhr. „Meist handelt es sich um umgestürzte Bäume, die auf der Straße liegen, aber auch herunter gewehte Dachziegel.“
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.