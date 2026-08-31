Ein kurzes Gewitter verursachte schwere Schäden

Während nach kurzer Zeit die Gewitterfront weiter in den Norden gezogen war, zog schon die nächste große Front aus dem Westen über Kärnten. „Im Bezirk Hermagor und in der Gegend um Weißbriach laufen derzeit Einsätze“, vermeldet die Landesalarm- und Warnzentrale Kärnten (LAWZ) um kurz nach 22 Uhr. „Meist handelt es sich um umgestürzte Bäume, die auf der Straße liegen, aber auch herunter gewehte Dachziegel.“