„Blieb noch kein E-Bus wegen leerem Akku liegen“

Dieselbus wird zur Ausnahme im Ländle

Ab Ende 2029 werden Dieselbusse im Ländle die Ausnahme sein. Österle ist jedenfalls überzeugt davon, dass E-Busse die insgesamt günstigere Antriebsart sind: „Wir haben im kleinen Feld viel Erfahrung gesammelt, die Technik ist ausgereift. Und jetzt gehen wir Step by Step vor beim Ausbau.“ Noch gebe es viele Stellhebel zur Optimierung. Bei gutem PV-Wetter könnten Busse zukünftig etwa häufiger tagsüber zwischenladen. „Es gibt noch keine Antwort auf alles, aber die wird kommen“, so Österle, der zugleich auch betont: „Bisher ist noch kein Bus wegen eines leeren Akkus irgendwo liegengeblieben.“