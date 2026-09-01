Kleidung kritisiert, Prügel kassiert – Diversion

Diversion aufgrund des Schuldeingeständnisses

Weil der Mann jedoch nicht zur Verhandlung erschien, konnte dieser Vorwurf am Prozesstag nicht behandelt werden. Diese Geschichte bleibt also vorerst offen. Der mutmaßliche Mittäter wird nun zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Für den 21-jährigen Syrer endet die Sache indessen glimpflich: Das Gericht bot ihm eine Diversion an – 450 Euro Geldbuße plus 50 Euro Verfahrenskosten. Sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwältin zeigten sich damit einverstanden. Das Urteil ist also bereits rechtskräftig. Zahlt der Syrer die Geldbuße pünktlich an den österreichischen Staat, wird das Verfahren eingestellt. Andernfalls gibt es ein Wiedersehen bei Gericht und einen Eintrag im Strafregister.