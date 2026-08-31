Die Koblacher brauchen eine Erweiterung im Kader

Ein Sportsmann

Erkinger – Sportsmann durch und durch – gratulierte seinem Trainerkollegen am nächsten Tag per Whatsapp: „Ihr seid die beste Mannschaft, habt euch hervorragend präsentiert.“ Dass die Koblacher nun die Ligafavoriten sein sollen, will Spiegel nicht so recht glauben: „Unser Kader ist zu klein, das wird sich im Lauf der Saison rächen.“ Die Kummenberger hätten noch einen angemeldeten Brasilianer im Hintergrund, doch der Vorstand lehnt das Engagement ab. Deshalb bleibt Marlon Vieira Noronha, der im letzten Jahr immerhin fünf Tore erzielte, in seiner Heimat Brasilien – zumindest vorerst.