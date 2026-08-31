Die Koblacher brauchen eine Erweiterung im Kader

Für Trainer Rainer Spiegel ist der Kader seiner Koblacher zu klein, um in der Vorarlbergliga ganz vorne mitzuspielen. Gegen Fußach siegten die Kummenberger trotzdem 2:1. Gäste-Trainer Bernhard Erkinger gratulierte per Whatsapp.
Viel Zündstoff im FAN.at-Spiel der Runde, viel Gesprächsstoff danach. Dem 2:1-Sieg des FC Koblach gegen den SC Fußach gingen 90 hochklassige Minuten voraus. Da waren sich die beiden Trainer Rainer Spiegel und Bernhard Erkinger einig.
In der Bewertung verschiedener Szenen haderten die beiden mit dem Schiedsrichter-Trio. Erkinger bemängelte ein nicht anerkanntes Tor seiner Fußacher. Ein Video zeigt, dass der Ball erst klar hinter der Torlinie weggeschlagen wurde. Koblachs Spiegel gefiel hingegen die Schlussphase nicht. Eine gelbrote Karte (80.), ein Elfmeter (83.) und das Wartenlassen eines Akteurs bei dessen Einwechslung hätten aus dem eigentlich sicheren 2:0-Vorsprung für Koblach fast doch noch ein Remis gemacht. „Das waren nicht nachvollziehbare Entscheidungen“, ärgerte sich Spiegel.
Ein Sportsmann
Erkinger – Sportsmann durch und durch – gratulierte seinem Trainerkollegen am nächsten Tag per Whatsapp: „Ihr seid die beste Mannschaft, habt euch hervorragend präsentiert.“ Dass die Koblacher nun die Ligafavoriten sein sollen, will Spiegel nicht so recht glauben: „Unser Kader ist zu klein, das wird sich im Lauf der Saison rächen.“ Die Kummenberger hätten noch einen angemeldeten Brasilianer im Hintergrund, doch der Vorstand lehnt das Engagement ab. Deshalb bleibt Marlon Vieira Noronha, der im letzten Jahr immerhin fünf Tore erzielte, in seiner Heimat Brasilien – zumindest vorerst.
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