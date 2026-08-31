Sicherer Schulweg: Was es zu beachten gilt

Der Schulweg ist für Kinder ein erster wichtiger Schritt in die Selbstständigkeit, außerdem fördert Bewegung die Konzentration und Leistungsfähigkeit. Es ist also positiv, wenn Kinder den Schulweg per pedes und mit den Öffis zurücklegen. Die Landesinitiative „Sicheres Vorarlberg“ gibt Tipps, was es zu beachten gilt, damit ihre Kleinen selbstständig und sicher zur Schule gelangen.
Am 14. September geht in Vorarlberg die Schule wieder los. Was leider vielerorts auch bedeutet, dass sich vor den Schulen eine „Elterntaxi“-Kolonne bildet. Dabei tut niemand seinem Kind etwas Gutes, wenn er es wie ein Staatsgast zur Schule kutschiert, ganz im Gegenteil: Kids, die den Schulweg eigenständig zu Fuß und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen, lernen Selbstständigkeit und gewinnen an Selbstvertrauen, zudem unterstützt die morgendliche Bewegung die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit.
Der Schulweg ist in der Regel sicher
Sicherheitsbedenken sind dabei fehl am Platz, im Ländle passieren auf dem Schulweg nur sehr selten Unfälle. Voraussetzung ist allerdings eine gute Vorbereitung: „Natürlich muss der Schulweg mit den Kindern gut geübt werden. Auch für ältere Kinder ist eine Wiederholung wichtig“, betont Mario Amann von „Sicheres Vorarlberg“.
Genauso wichtig ist allerdings, dass auch die erwachsenen Verkehrsteilnehmer Rücksicht nehmen. Denn Kinder nehmen Verkehrssituationen oft anders wahr als Erwachsene und können Gefahren nicht immer richtig einschätzen. Folgende Regeln gilt es für Klein und Groß zu beherzigen:
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