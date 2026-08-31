Sicherer Schulweg: Was es zu beachten gilt

Am 14. September geht in Vorarlberg die Schule wieder los. Was leider vielerorts auch bedeutet, dass sich vor den Schulen eine „Elterntaxi“-Kolonne bildet. Dabei tut niemand seinem Kind etwas Gutes, wenn er es wie ein Staatsgast zur Schule kutschiert, ganz im Gegenteil: Kids, die den Schulweg eigenständig zu Fuß und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen, lernen Selbstständigkeit und gewinnen an Selbstvertrauen, zudem unterstützt die morgendliche Bewegung die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit.