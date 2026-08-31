Video: WSG Tirol befreit sich vom Tabellenende

Die WSG Tirol hat den Bock umgestoßen und mit dem ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga das Tabellenende verlassen. Die Tiroler setzten sich am Freitagabend zum Auftakt der 5. Runde im Westduell bei Austria Lustenau klar mit 4:0 (1:0) durch und liegen bei einem Spiel weniger nur noch einen Zähler hinter dem Aufsteiger aus Vorarlberg. Sportkrone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – die Highlights (oben im Video).