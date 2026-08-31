Fahranfänger stürzt mit Pkw über Böschung ab

Der Fahrer wollte korrigieren, das Auto reagierte auf dem kiesigen Untergrund allerdings nicht. Der 17-Jährige stieg auf die Bremse, doch auch das entschärfte die Situation nicht: Der Pkw schlitterte bis ans Ende des Kiesplatzes und stürzte anschließend über eine Böschung rund 15 Meter in ein darunterliegendes Waldstück ab.