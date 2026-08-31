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Zwei Personen verletzt

Fahranfänger stürzt mit Pkw über Böschung ab

Vorarlberg
31.08.2026 09:13
Nach Erstversorgung durch den Notarzt wurden der 17-jährige Pkw-Lenker und seine Beifahrerin ins ...
Nach Erstversorgung durch den Notarzt wurden der 17-jährige Pkw-Lenker und seine Beifahrerin ins LKH Bregenz eingeliefert.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein 17-jähriger Pkw-Lenker verlor am Sonntagabend in Eichenberg (Vorarlberg) die Kontrolle über seinen Pkw und stürzte damit über eine Böschung rund 15 Meter in ein darunterliegendes Waldstück ab. Er und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt.

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Der 17-jährige Lustenauer war gemeinsam mit einer Beifahrerin gegen 23 Uhr auf der L11 von Eichenberg kommend in Richtung Lochau unterwegs. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit geriet das Fahrzeug in einer Linkskurve über den Fahrbahnrand auf einen angrenzenden Kiesplatz.

Der Fahrer wollte korrigieren, das Auto reagierte auf dem kiesigen Untergrund allerdings nicht. Der 17-Jährige stieg auf die Bremse, doch auch das entschärfte die Situation nicht: Der Pkw schlitterte bis ans Ende des Kiesplatzes und stürzte anschließend über eine Böschung rund 15 Meter in ein darunterliegendes Waldstück ab.

Rettungskräfte im Einsatz
Beim Absturz touchierte der Pkw mehrere Bäume und blieb schließlich seitlich im Wald liegen. Die Feuerwehren Eichenberg und Lochau rückten an und bargen beide Insassen aus dem stark demolierten Fahrzeug.

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Nach Erstversorgung durch den Notarzt wurden der 17-Jährige und seine Beifahrerin mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert.

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