Gesucht, gefunden, heimgeholt: Älteste Orgel

Das K, das Muster auf den Tasten, die Buchstaben auf den Pfeifen

Erbaut wurde sie von Franz Knoller (gestorben 1732), der in St. Veit seine Werkstatt hatte. Sein Name tauchte erstmals 1703 beim Bau der Orgel für die Stadtpfarrkirche St. Veit auf. „Knoller hat seine Instrumente oft nur mit einem K, nicht mit seinem ganzen Namen signiert. Das Friesacher Orgelportativ ist farblich ganz ähnlich der Knoller-Orgel von Metnitz. Für Knoller-Orgeln ist ein Muster an der Vorderseite der Tasten typisch, und dieses Muster weist das Portativ auf. Und Knoller hat die Töne der Pfeifen mit Buchstaben beschriftet. An seiner Handschrift ist er erkennbar“, verrät Alois Gaggl, der in Ossiach Organist ist und heuer, wie berichtet, wesentlich an der Sanierung der Knoller-Orgel in der Stiftskirche Ossiach beteiligt war.

Die Reise der ältesten Friesach Orgel könnte ohne Gaggl ebenfalls nicht vollendet werden.