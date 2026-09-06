Schrott-Lkw gestoppt und Tacho-Betrug aufgeflogen

Kaputter Reifen, gebrochene Stoßstange, ein Leck im Tank. Diese und noch mehr Mängel musste die Polizei im Zuge eines Verkehrsüberwachungsdienstes bei einem kroatischen Sattelkraftfahrzeug feststellen. Doch als wäre das nicht schon fahrlässig genug, flog auch noch ein dreister Tacho-Betrug auf!
Am Sonntag, gegen 8.45 Uhr, wurde das kroatische Sattelkraftfahrzeug angehalten und kontrolliert. Und da staunten selbst die Beamten. Denn die Liste des Fahrzeugs ist lang!
Lebensbedrohliche Mängel
„Bei der Sattelzugmaschine war ein Reifen so beschädigt, dass bereits das Gewebe sichtbar war. Die vordere Stoßstange war gebrochen, wodurch durch die scharfkantigen Bereiche eine Gefährdung bestand. Durch ein Leck im Bereich des Tanks und einen nicht vorhandenen Tankdeckel trat Diesel aus“, berichtet die Polizei über die Mängel.
Zudem war der Unterfahrschutz beim Sattelaufleger lose und teilweise durchgerostet, auch ein Reifen war stark beschädigt. Druckverlust im Bereich der Bremsleitungen konnte wahrgenommen werden. Dem Lenker wurden die Kennzeichen abgenommen und eine Weiterfahrt untersagt.
Nicht nur Schäden, auch Betrug
Als wäre das nicht schon genug, flog auch noch ein Betrug auf! „Bei der Auswertung des digitalen Fahrtenschreibers wurden Übertretungen der Lenkzeiten festgestellt. Die Kontrolle ergab, dass durch den Lenker das Sattelkraftfahrzeug mehrmals gelenkt wurde, ohne dass dabei die Fahrerkarte gesteckt war. Der fehlende Zeitraum wurde fälschlicherweise als Ruhezeit nachgetragen“, berichtet die Polizei weiter.
Nun werden der Zulassungsbesitzer und der Lenker bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.
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