Schrott-Lkw gestoppt und Tacho-Betrug aufgeflogen

Am Sonntag, gegen 8.45 Uhr, wurde das kroatische Sattelkraftfahrzeug angehalten und kontrolliert. Und da staunten selbst die Beamten. Denn die Liste des Fahrzeugs ist lang!

Lebensbedrohliche Mängel

„Bei der Sattelzugmaschine war ein Reifen so beschädigt, dass bereits das Gewebe sichtbar war. Die vordere Stoßstange war gebrochen, wodurch durch die scharfkantigen Bereiche eine Gefährdung bestand. Durch ein Leck im Bereich des Tanks und einen nicht vorhandenen Tankdeckel trat Diesel aus“, berichtet die Polizei über die Mängel.