Künftig können drei Orgeln gemeinsam erklingen

Künftig erklingt auch Literatur für drei Orgeln

Kommende Woche wird Orgelbaumeister Tomaž Močnik die Knoller-Orgel auf der Südempore am Nonnenchor stimmen. „Der Ganzton Unterschied bleibt natürlich, aber die Orgel passt dann zu den beiden anderen in der Kirche. Am Orgelsonntag 14 Tage vor Palmsonntag, wo ich mit dem Organisten Michael Wandaller bisher auf zwei Orgeln spielte, können wir künftig Literatur bringen, die für drei Orgeln geschrieben ist!“, freut sich Gaggl. „Im Salzburger Dom werden gar alle fünf Orgeln gleichzeitig gespielt.“