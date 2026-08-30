„Höchste Ehren“ für den Schlächter

An die Kinder ließ er Schokolade und Bonbons verteilen. „Niemand wird euch etwas antun“, versicherte er den verängstigten Menschen. Man werde sich an die Genfer Konvention halten, hieß es zynisch. Und dann gab Ratko Mladić den Befehl zu einem Massaker, dessen Brutalität einen bis heute erschaudern lässt. Mehr als 8000 muslimische Männer und Jungen wurden von seiner Soldateska innerhalb nur einer Woche in und um Srebrenica ermordet. Auf einem Video der Killertruppen ist zu sehen, wie sie ihre Opfer verhöhnten und ihnen in den Rücken schossen. Die Leichen verscharrten sie in Massengräbern, viele wurden bis heute nicht gefunden.