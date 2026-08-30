Trauriger Rekord: 646 Hitze-Tote in zwei Monaten

Maßnahmen angekündigt

Kranke und ältere Personen, aber auch Kleinkinder sind am stärksten gefährdet. Doch die Hitze betrifft nicht nur einzelne Menschen, sie stellt auch das Gesundheitssystem selbst vor zunehmende Herausforderungen. Eine neue Analyse zeigt nun erstmals, welche Einrichtungen besonders stark betroffen sind. Das Ergebnis: Bis Ende Juli waren mehr als 70 Prozent der Krankenhäuser sowie Senioren- und Pflegeeinrichtungen und 80 Prozent der Primärversorgungszentren mit mindestens 20 Hitzetagen konfrontiert.