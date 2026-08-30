„Wirklich sehr traurig“: Große Sorgen bei Dortmund

„Man hat gesehen, wie wichtig er ist“

Konstantelias war beim Erfolg gegen den HSV in der zweiten Hälfte verletzungsbedingt ausgewechselt worden und hatte sich ans Knie gefasst. Zuvor hatte der 23-jährige Grieche stark gespielt und das zweite Dortmunder Tor erzielt. Kovac sprach davon, dass er „wirklich sehr traurig“ sei angesichts der befürchteten schwereren Verletzung. „Man hat schon gesehen, wie wichtig er sein kann und auch ist“, sagte er.