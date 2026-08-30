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Hedl: „Wir haben schon oft Sch**** gefressen“

Bundesliga
30.08.2026 20:29
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Rapid-Keeper Niklas Hedl (siehe Video oben) äußerte sich nach dem Sieg gegen Sturm und blickte dabei auch zurück auf das Europacup-Aus („Wir haben schon oft Sch**** gefressen“). Die Stimmen der Trainer lesen Sie unten.

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Johannes Hoff Thorup (Rapid-Trainer): „Wir haben heute viel Gutes gezeigt, vor allem, was den Charakter betrifft, und haben nach dem Mittwoch-Spiel zurückgeschlagen. Wir können nicht 90 Minuten lang dominant sein. Sturm hat ein gutes Team und ist physisch stark. Platz eins bedeutet mir im Moment nicht so viel, wichtiger für mich sind die Leistungen. Wir akzeptieren die Kritik nach dem Europacup-Aus, aber wir haben gezeigt, dass wir jetzt eine komplett andere Mannschaft sind als letzte Saison. Wir spielen auf einem höheren Level. Wenn wir so weiterarbeiten, ist die Chance besser, am Ende der Saison weiter oben zu stehen.“

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Fabio Ingolitsch (Sturm-Graz-Trainer): „Das ist eine sehr bittere Niederlage, die sehr schmerzt. Wir haben heute das getan, was wir in den letzten Monaten nicht gemacht haben, nämlich teilweise haarsträubende Fehler. Rapid hat das nicht gemacht, damit ist das Spiel gegen uns gelaufen. Wir haben bei allen Gegentoren selbst unsere Hände und Füße im Spiel gehabt. Für mich war es beim 0:1 kein Elfmeter. Nichtsdestotrotz ist die Situation aus einem Stellungsfehler von uns entstanden. Die Rote Karte von Vallci ist doppelt bitter, dass man nicht nur verliert, sondern auch noch den Abwehrchef verliert. Wir haben speziell nach Ballgewinnen zu viele Ballverluste produziert. Am Ende hat uns nicht Rapid geschlagen, sondern wir uns selbst. Es war ein 50:50-Spiel. Wir haben die entscheidenden Momente nicht für uns nützen können.“

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