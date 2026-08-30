Hedl: „Wir haben schon oft Sch**** gefressen“

Fabio Ingolitsch (Sturm-Graz-Trainer): „Das ist eine sehr bittere Niederlage, die sehr schmerzt. Wir haben heute das getan, was wir in den letzten Monaten nicht gemacht haben, nämlich teilweise haarsträubende Fehler. Rapid hat das nicht gemacht, damit ist das Spiel gegen uns gelaufen. Wir haben bei allen Gegentoren selbst unsere Hände und Füße im Spiel gehabt. Für mich war es beim 0:1 kein Elfmeter. Nichtsdestotrotz ist die Situation aus einem Stellungsfehler von uns entstanden. Die Rote Karte von Vallci ist doppelt bitter, dass man nicht nur verliert, sondern auch noch den Abwehrchef verliert. Wir haben speziell nach Ballgewinnen zu viele Ballverluste produziert. Am Ende hat uns nicht Rapid geschlagen, sondern wir uns selbst. Es war ein 50:50-Spiel. Wir haben die entscheidenden Momente nicht für uns nützen können.“