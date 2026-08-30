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Williams Dritte beim ISTAF – Lindner mit Bestzeit

Sport-Mix
30.08.2026 21:55
Christania Williams (2.v.l.) Dritte in Berlin!
Christania Williams (2.v.l.) Dritte in Berlin!(Bild: ISTAF)
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Österreichs Sprinterinnen sorgen auch noch zum Saisonende für Top-Leistungen! Christania Williams kam beim legendären ISTAF im Berliner Olympiastadion über 100 m in 11,22 auf den hervorragenden dritten Platz – nur fünf Tausendstel an „Silber“ vorbei. Leni Lindner fixierte im polnischen Olysztyn (Alleinstein) in 17,17 Sekunden eine tolle ÖLV-Bestzeit über 150 m.

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Die Niederösterreicherin, die dort zuvor über 100 m in 11,42 Vierte geworden war, verbesserte in Polen ihre eigene ÖLV-Bestmarke von 17,58 (St. Pölten 2022) gleich um 41 Hundertstel. „Das war ein schöner Saisonabschluss, wir hatten zwar überlegt, ob ich heuer noch mehr Rennen bestreiten. Aber jetzt ist es genug“, meinte Leni Linder, „die Saison hat doch viel Kraft und Energie gekostet!“

Leni Lindner jubelt über die ÖLV-Bestzeit.
Leni Lindner jubelt über die ÖLV-Bestzeit.(Bild: James Rhodes)

Williams in Brüssel am Start
Aber Christania Williams hat immer noch Luft und Lust für weitere Meetings! Kein Wunder nach ihrem großartigen Auftritt in Berlin vor 40.000 Zuschauern. Sie musste sich nur Sabrina Dockery (Jam/11,13) sowie der Deutschen Gina Lückenkemper (11,22) geschlagen geben. Die Auswertung des Fotofinishs ergab, dass ihr in 11,220 gegenüber Lückenkemper (11.215) nur fünf Tausendstel auf den zweiten Platz gefehlt haben. „Es war ein guter Lauf, nur hinten raus fehlte es ein wenig“, meinte Chistania Williams, die aber mit ihren 11,22 „sehr zufrieden“ war. Schließlich war dies heuer ihre viertbeste 100-m-Zeit.

Und vielleicht kann sie ja in den nächsten Tagen noch zulegen. „Ich habe ja noch zwei Rennen“, berichtete Österreichs Rekordläuferin mit etwas Stolz. Sie darf sogar in einem 100-m-Einladungslauf beim Finale der Diamond League am Samstag in Brüssel starten, erst dann folgt ihr Saisonabschluss in Rovereto.

Niklas Strohmayr-Dangl und Christania Williams in Berlin
Niklas Strohmayr-Dangl und Christania Williams in Berlin(Bild: zVg)

Strohmayer vom Winde verweht
Zuvor hatte Niklas Strohmayer-Dangl über 400 m Hürden in dem von Vize-Europameister Emil Ageykum (D) in 48,18 gewonnenen Rennen den fünften Platz in 50,32 belegt. Der Burgenländer meinte: „Ich bin sehr zufrieden, denn auf Bahn 1 und bei dem äußerst heftigen Wind war dies eine gute Zeit für mich. Keiner der Läufer kam auch nur annähernd an seine Bestzeit heran. Bis zur siebten Hürde lag ich noch gut im Rennen, dann hatte ich leider einen Rhythmusfehler.“ Deshalb und wegen des starken Windes auf der Zielgeraden habe er dort sicher „einige Zehntel“ liegengelassen. „Sonst wäre es wieder eine stabile 49er-Zeit geworden. Mit meiner Saison bin ich natürlich sehr zufrieden!“ Schließlich hatte er heuer den ÖLV-Rekord auf 49,18 verbessert und diesen als Semifinal-Sechster bei der EM in Birmingham nur um zwei Hundertstel verpasst.

Niklas Strohmayer
Niklas Strohmayer(Bild: James Rhodes)

Lisa Gruber meisterte 4,35 m
Lisa Gruber hatte bereits am Samstagabend beim „Nightjump 2026“ in Pottenstein ihre persönliche Bestleistung im Stabhochsprung von 4,31 m im ersten Versuch auf 4,35 m. Sie scheiterte erst an 4,41 m. Damit ist sie in der österreichischen All-Time-Bestenliste im Freien Nummer 3 hinter Kira Grünberg (4,45) und Doris Auer (4,40). Die größte Höhe hält im ÖLV-Bereich aber Lily Carlson mit 4,51 m aus der Halle 2026.

Lisa Gruber jubelt über ihre 4,35.
Lisa Gruber jubelt über ihre 4,35.(Bild: zVg)

Diessl: „Volle Kanne gegen die Hürde!“
Nach seinem großartigen Auftritt im Rahmenprogramm der Diamond League in Zürich, wo er Dritter geworden war, belegte Enzo Diessl bei der Leichtathletik-Gala in Bellinzona in 13,55 den sechsten Platz. Der Steirer hatte zwar erneut einen guten Start, lag auch lange aussichtsreich im Rennen - ehe er aber bei der siebenten Hürde strauchelte, total aus dem Rhythmus kam und so in diesem Klassefeld keine Chance mehr auf einen Spitzenplatz besaß. Diessl: „Das war volle Kanne gegen die Hürde!“ Bei Windstille gewann dann Weltrekordler Ja’Kobe Tharp (USA) in 13,15 vor dem Japaner Tatsuki Abe (13,23).

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