Williams Dritte beim ISTAF – Lindner mit Bestzeit

Strohmayer vom Winde verweht

Zuvor hatte Niklas Strohmayer-Dangl über 400 m Hürden in dem von Vize-Europameister Emil Ageykum (D) in 48,18 gewonnenen Rennen den fünften Platz in 50,32 belegt. Der Burgenländer meinte: „Ich bin sehr zufrieden, denn auf Bahn 1 und bei dem äußerst heftigen Wind war dies eine gute Zeit für mich. Keiner der Läufer kam auch nur annähernd an seine Bestzeit heran. Bis zur siebten Hürde lag ich noch gut im Rennen, dann hatte ich leider einen Rhythmusfehler.“ Deshalb und wegen des starken Windes auf der Zielgeraden habe er dort sicher „einige Zehntel“ liegengelassen. „Sonst wäre es wieder eine stabile 49er-Zeit geworden. Mit meiner Saison bin ich natürlich sehr zufrieden!“ Schließlich hatte er heuer den ÖLV-Rekord auf 49,18 verbessert und diesen als Semifinal-Sechster bei der EM in Birmingham nur um zwei Hundertstel verpasst.