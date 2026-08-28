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Per Diversion beendet

Schlagabtausch zwischen zwei Soldaten endet remis

Burgenland
28.08.2026 15:30
Die ehemaligen Kameraden auf der Anklagebank am Landesgericht Eisenstadt
Die ehemaligen Kameraden auf der Anklagebank am Landesgericht Eisenstadt(Bild: Harald Schume, Krone KREATIV)
Porträt von Harald Schume
Von Harald Schume

Zwei Freiwillige beim Bundesheer gerieten einander beim Grenzeinsatz im Burgenland in die Haare. Der eine erlitt eine Gehirnerschütterung, der andere trug eine Rissquetschwunde im Gesicht davon. Auch, weil die beiden schon vom Militär bestraft worden waren, ließ die Richterin Milde walten.

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Der Wiener (20) und der Grazer (22) verlängerten freiwillig den Grundwehrdienst und verpflichteten sich zum Assistenzeinsatz in Nickelsdorf an der Grenze zu Ungarn. Am Abend des 17. März dieses Jahres fühlte sich der müde Steirer gestört, als der Kamerad unter ihm im Stockbett lautstark mit der Freundin telefonierte. Worte fruchteten nicht, also kraxelte er hinunter und zog ihn aus dem Bett. Nach einem Gerangel knallte der Protestierende mit dem Kopf gegen die Wand und zog sich eine Gehirnerschütterung zu. Der Wiener rief ihm zu, dass er ihn umbringen werde. Nun schlug der Grazer mit der Faust zu – Rissquetschwunde im Gesicht.

Freundlicher Umgangston
Beide mussten sich beim Bundesheer einem Disziplinarverfahren stellen und wurden zu je 500 Euro Geldstrafe verurteilt. Unehrenhaft entlassen hat man sie nicht, der Dienst ging regulär Anfang April zu Ende. Weil das Militär verpflichtet ist, derartige Vorfälle zur Anzeige zu bringen, mussten einander die Burschen am Landesgericht Eisenstadt wiedersehen. Der kurze Dialog vor der Verhandlung: „Hi, wie geht’s? Alles gut?“ – „Ja, danke, und bei dir?“

Schon nach wenigen Minuten bietet die Richterin eine Diversion in Form eines Tatausgleichs an: Beide seien leicht verletzt worden. Sich gegenseitig Schmerzensgeld zu zahlen, sei absurd. Man entschuldige sich gefälligst beim Anderen und gelobe, dass so etwas nie wieder vorkommt. „Jeder zahlt 100 Euro Unkostenbeitrag. Und jetzt gebt euch die Hand!“

Gesagt, getan, auf Wiedersehen.

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