Schlagabtausch zwischen zwei Soldaten endet remis

Der Wiener (20) und der Grazer (22) verlängerten freiwillig den Grundwehrdienst und verpflichteten sich zum Assistenzeinsatz in Nickelsdorf an der Grenze zu Ungarn. Am Abend des 17. März dieses Jahres fühlte sich der müde Steirer gestört, als der Kamerad unter ihm im Stockbett lautstark mit der Freundin telefonierte. Worte fruchteten nicht, also kraxelte er hinunter und zog ihn aus dem Bett. Nach einem Gerangel knallte der Protestierende mit dem Kopf gegen die Wand und zog sich eine Gehirnerschütterung zu. Der Wiener rief ihm zu, dass er ihn umbringen werde. Nun schlug der Grazer mit der Faust zu – Rissquetschwunde im Gesicht.