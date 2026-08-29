Baulandabgabe: Jetzt sind die Gerichte am Zug

Betroffene keine „baulandhortenden Spekulanten“

Laut Rechtsanwalt Thomas Schreiner, der Präsident der Landesgruppe Burgenland des Österreichischen Haus- und Grundbesitzerbundes ist, handelt es sich in beiden Fällen jeweils um ein verbliebenes Grundstück aus altem Familienbesitz, das als Notreserve für das Alter dienen sollte. Zum einen geht es um eine nach wie vor im Ort lebende Kleinrentnerin, bei der die Abgabe mehr als eine Monatspension ausmacht. Im anderen Fall sei es eine nach Wien gezogene Burgenländerin, die sich auch dieses eine Familiengrundstück als Altersvorsorge im selben Dorf zurückbehalten hat. „Keinesfalls handelt es sich um baulandhortende Spekulantinnen“, erläutert Schreiner.