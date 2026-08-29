Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erste Verhandlungen

Baulandabgabe: Jetzt sind die Gerichte am Zug

Burgenland
29.08.2026 05:00
Die Abgabe wird für nicht genutzte Baugrundstücke fällig (Symbolfoto).
Die Abgabe wird für nicht genutzte Baugrundstücke fällig (Symbolfoto).(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Philipp Wagner
Von Philipp Wagner

Nächster Akt im Ringen um die umstrittene Baulandabgabe im Burgenland: Vor dem Landesverwaltungsgericht wurde nun erstmals verhandelt. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

An der Baulandabgabe scheiden sich weiter die Geister. Die ersten Verhandlungen nach Einsprüchen gegen die Bescheide am Donnerstag könnten der Auftakt zu einer Serie von Verfahren sein, an deren Ende womöglich der Verfassungsgerichtshof eine Entscheidung treffen muss.

Lesen Sie auch:
Der Südburgenländer Sascha L. (25) auf einem seiner benachbarten Grundstücke. Der ...
Muss sich verschulden
Mit Mini-Haus und Kredit gegen die Baulandabgabe
07.03.2026
Kritik von Wirtschaft
Trotz Änderungen: Weiter Debatte um Baulandabgabe
06.05.2025

Betroffene keine „baulandhortenden Spekulanten“
Laut Rechtsanwalt Thomas Schreiner, der Präsident der Landesgruppe Burgenland des Österreichischen Haus- und Grundbesitzerbundes ist, handelt es sich in beiden Fällen jeweils um ein verbliebenes Grundstück aus altem Familienbesitz, das als Notreserve für das Alter dienen sollte. Zum einen geht es um eine nach wie vor im Ort lebende Kleinrentnerin, bei der die Abgabe mehr als eine Monatspension ausmacht. Im anderen Fall sei es eine nach Wien gezogene Burgenländerin, die sich auch dieses eine Familiengrundstück als Altersvorsorge im selben Dorf zurückbehalten hat. „Keinesfalls handelt es sich um baulandhortende Spekulantinnen“, erläutert Schreiner.

 Man konnte belegen, dass in der betroffenen Ortschaft in den vergangenen acht Jahren insgesamt drei geförderte Neubauten errichtet wurden. Somit werde nur etwa alle drei Jahre ein Baugrundstück benötigt, womit die Mobilisierung von Flächen mittels Abgabe wohl nicht notwendig sei, meint der erfahrene Rechtsanwalt.

Rechtsanwalt Thomas Schreiner zieht gegen die aktuelle Regelung vor Gericht.
Rechtsanwalt Thomas Schreiner zieht gegen die aktuelle Regelung vor Gericht.(Bild: zVg)

„Wir haben zudem das Gutachten eines prominenten Verfassungsrechtlers vorgelegt, wonach zentrale Punkte der Abgabe verfassungswidrig sind“, erklärt Schreiner. Wesentliche Punkte seien die Abwägung des Grundrechts auf Eigentum gegen die Notwendigkeit der Mobilisierung von Bauland, die Diskriminierung kinderloser Eigentümer und die Ausnahmen, die sich das Land für seine Betriebe genehmigt hat.

Land zeigt sich „gelassen“
Aus dem Büro von Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) wird betont, dass man den Verfahren vor dem Landesverwaltungsgericht „gelassen entgegensieht“. Mit der Baulandabgabe wolle man leistbare Baugründe für junge Familien verfügbar machen. Die Regelung sei zudem sozial ausgewogen, weil es etwa Ausnahmen bei Grundstücken für Kinder und Enkelkinder geben würde.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
29.08.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
18° / 28°
Symbol wolkig
Güssing
20° / 27°
Symbol wolkig
Mattersburg
17° / 28°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
18° / 29°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
20° / 28°
Symbol wolkig

krone.tv

Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Am 7. September wird das neue Schuljahr in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnen ...
Kopftuchverbot etc.
Das ändert sich für Schüler ab September
Jesus trifft Hip-Hop
Dieser Wiener Rapper hat eine besondere Mission
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Leichen von Benedikt (24) und Fiona (19) geortet
206.516 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mit Ölsperren werden austretendes Kerosin und Öl aufgefangen.
Ausland
Hunderte Reisende vermisst: Video zeigt Todeswelle
134.406 mal gelesen
Die heftige Sturzflut in Nepal riss bislang unzählige Menschen mit sich. 
Tirol
Bergführer attackierte Alpinist, jetzt droht Haft
120.118 mal gelesen
Am Großglockner spielten sich in 3000 Meter Höhe irre Szenen ab. (Symbolbild)
Innenpolitik
Weidels Ausrutscher ist sicher nichts zum Lachen
1207 mal kommentiert
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Innenpolitik
Babler: „ORF-Gehälter sind aus dem Lot geraten“
992 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler in „Was jetzt? Die ,Krone‘-Sommergespräche“ mit Christian Nusser und ...
Tirol
Bergführer attackierte Alpinist, jetzt droht Haft
863 mal kommentiert
Am Großglockner spielten sich in 3000 Meter Höhe irre Szenen ab. (Symbolbild)
Mehr Burgenland
Sport Tv Logo
Die Tore hier im Video
Scheiblingkirchen zieht Sportklub weiße Weste aus
Mängel aufgezeigt
Weinrecht in der Kritik: „Veraltet, ineffizient“
Per Diversion beendet
Schlagabtausch zwischen zwei Soldaten endet remis
Rot-Goldene Traube
Große Eleganz, stilvolle Finesse, präzise Balance
Stabilitätspaket
Finanzen: So will das Land weiter Schulden abbauen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf