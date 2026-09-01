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Vuelta

Tronchon gewinnt 10. Etappe, Gogl-Flucht unbelohnt

Sport-Mix
01.09.2026 17:55
Bastien Tronchon
Bastien Tronchon(Bild: AFP/JOSE JORDAN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Franzose Bastien Tronchon hat am Dienstag die 10. Etappe der Spanien-Radrundfahrt im Sprint gewonnen. Es ist der bisher größte Sieg des 24-Jährigen.

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Auf dem welligen Profil durch die Ausläufer der Sierra de Alcaraz hatte sich im Süden Spaniens eine siebenköpfige Ausreißergruppe mit Michael Gogl abgesetzt. Österreichs Staatsmeister hielt sich bis rund vier km vor dem Ziel vorne, wurde dann durchgereicht. Felix Gall kam im Feld ins Ziel, die Gesamtspitze blieb unverändert.

Michael Gogl (r.)
Michael Gogl (r.)(Bild: EPA/Javier Lizon)

Auf dem ansteigenden letzten Kilometer nach Elche de la Sierra hatte schließlich Tronchon die besten Beine. Der Franzose setzte sich im Sprint des Feldes vor dem Dänen Magnus Cort und dem Belgier Thibau Nys durch. Wout van Aert, der Träger des grünen Punktetrikots, musste sich mit Rang vier begnügen.

Gall als 39. ins Ziel
Der Osttiroler Gall kam unmittelbar vor seinem Decathlon-Edelhelfer Gregor Mühlberger als 39. ins Ziel. Zeitgleich kamen auch der gesamt führende Spanier Enric Mas und der Slowene Primoz Roglic an, Gall hat auf sie weiter 1:39 Min. bzw. 21 Sek. Rückstand.

Felix Gall
Felix Gall(Bild: EPA)

Am Mittwoch kehrt die 81. Ausgabe der Vuelta für die einzige echte Flachetappe der zweiten Woche an die Küste zurück. Auf den 151,3 km von Cartagena nach Lorca wartet mit dem Alto de Aledo rund 30 km vor dem Ziel lediglich ein größeres Hindernis. Im Finale ist mit einer Verfolgungsjagd der Sprinterteams auf mögliche Ausreißer zu rechnen.

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