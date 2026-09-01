Tronchon gewinnt 10. Etappe, Gogl-Flucht unbelohnt

Am Mittwoch kehrt die 81. Ausgabe der Vuelta für die einzige echte Flachetappe der zweiten Woche an die Küste zurück. Auf den 151,3 km von Cartagena nach Lorca wartet mit dem Alto de Aledo rund 30 km vor dem Ziel lediglich ein größeres Hindernis. Im Finale ist mit einer Verfolgungsjagd der Sprinterteams auf mögliche Ausreißer zu rechnen.