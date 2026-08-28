Über eine Milliarde Euro Körberlgeld für Öl-Multis

Pochen auf Übergewinnsteuer für Ölkonzerne

Dort pocht man auf die Einführung einer europäischen Übergewinnsteuer für Ölkonzerne. Fraglich ist dabei allerdings, ob die Übergewinnsteuer die notwendigen Effekte hat und so der Sprit an der Zapfsäule künftig günstig wird und ob sich nicht auch der Staat die Hände bei den ebenfalls gewachsenen Steuereinnahmen reibt.