Wenn die Schlagerqueen in Kitzbühel landet, …

Sogar der Wettergott soll am Samstag mitspielen: Andrea Berg jedenfalls ist voller Vorfreude auf ihr Kitz-Konzert und quasi im doppelten Einsatz.
Lange haben die Fans von Andrea Berg auf dieses Wochenende gewartet. Nach den Spektakeln der vergangenen Tage mit Monika Gruber (55) und danach Andreas Gabalier (41) ist am Samstagabend die deutsche Schlagerqueen an der Reihe, um mit allen ihren Hits das Tennisstadion von Kitzbühel zu bespielen.
Wetter spielt mit
Bereits am Freitag kam sie zu Mittag in der Gamsstadt an und bekundete nicht nur bei Veranstalter Thomas Rass ihre Vorfreude auf das, was da am Abend folgen wird. „Auch das Wetter sollte eigentlich gut mitspielen“, so Rass im Gespräch mit der „Krone“. Was gleichbedeutend damit ist, dass das Hitfeuerwerk der 60-Jährigen (es gibt nur noch ein paar wenige Restkarten) bei besten Bedingungen gezündet werden wird.
Das alles wieder für den guten Zweck, denn auch dieses Konzert stellt sie in das Zeichen der Harley-Davidson Charity-Tour für muskelkranke Kinder – so wie zuletzt ihr Heimspiel im deutschen Aspach. Dort besuchte sie übrigens eine ganze Delegation von österreichischen Fans – und für all jene von denen, für die es sich am Samstag nicht ausgehen sollte, gibt’s ein Trostpflaster. Denn Andrea wird in der Sendung von Giovanni Zarrella zu sehen sein und dort mit ihrem neuesten Streich „Das kann uns keiner nehmen“ aufgeigen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.