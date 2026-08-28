Wenn die Schlagerqueen in Kitzbühel landet, …

Das alles wieder für den guten Zweck, denn auch dieses Konzert stellt sie in das Zeichen der Harley-Davidson Charity-Tour für muskelkranke Kinder – so wie zuletzt ihr Heimspiel im deutschen Aspach. Dort besuchte sie übrigens eine ganze Delegation von österreichischen Fans – und für all jene von denen, für die es sich am Samstag nicht ausgehen sollte, gibt’s ein Trostpflaster. Denn Andrea wird in der Sendung von Giovanni Zarrella zu sehen sein und dort mit ihrem neuesten Streich „Das kann uns keiner nehmen“ aufgeigen.