Starker Sommer bringt Tourismus auf Rekordkurs

Schwerpunkt auf Errichtung von neuen Qualitätsbetten

Mit den Nächtigungen steuert man damit auf ein Rekordergebnis im Vergleichszeitraum der vergangenen fünf Jahre zu. Vor allem die Nationalparkregion Hohe Tauern legte ordentlich zu und ist weiter die beliebteste Ferienregion im Bezirk. Aber auch die Ferienregion Lienzer Dolomiten und das Defereggental legten ordentlich zu. Lediglich das Hochpustertal blieb bislang etwas unter dem Vorjahresniveau (Minus 1,39 Prozent)