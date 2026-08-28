Starker Sommer bringt Tourismus auf Rekordkurs

Die heimischen Touristiker dürfen sich über einen bislang äußerst starken Sommer freuen. Fast alle Regionen legten zu. Vor allem Zahl der Deutschen Gäste stieg.
Auf einen erfreulichen Sommer blickte bislang der Osttiroler Tourismusverband (TVBO) zurück. Von Mai bis Juli wurden 192.802 Ankünfte und 607.714 Übernachtungen verzeichnet. Das entspricht einem satten Plus von 7,3 bzw. 2,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Schwerpunkt auf Errichtung von neuen Qualitätsbetten
Mit den Nächtigungen steuert man damit auf ein Rekordergebnis im Vergleichszeitraum der vergangenen fünf Jahre zu. Vor allem die Nationalparkregion Hohe Tauern legte ordentlich zu und ist weiter die beliebteste Ferienregion im Bezirk. Aber auch die Ferienregion Lienzer Dolomiten und das Defereggental legten ordentlich zu. Lediglich das Hochpustertal blieb bislang etwas unter dem Vorjahresniveau (Minus 1,39 Prozent)
Zufrieden mit der Entwicklung zeigt sich auch TVBO-Obmann Franz Theurl: „Für mich bestätigt das bisherige Sommerergebnis die positive Entwicklung Osttirols als Bergsommerdestination. Nun gilt es, den Schwerpunkt auf die Errichtung von neuen Qualitätsbetten in allen Angebotskategorien voranzutreiben.“
Camping wird immer beliebter
Blickt man auf die Herkunft der Gäste, liegt Deutschland (261.365) weiter klar voran. 43 Prozent aller Gäste stammen aus dem Nachbarland. Zugelegt haben auch die Benelux-Staaten, Italien und Tschechien. Auch bei Österreichern ist Osttirol weiter gefragt. Mit 148.551 Nächtigungen wurde auch hier eine Steigerung im Vergleich zu 2025 verzeichnet.
Immer beliebter wird auch Camping. Mit 49.700 Nächtigungen verzeichnete man ein Plus von über sechs Prozent, Nächtigungen auf Schutzhütten liegen ebenso im Trend und hatten sogar eine Steigerung von 15,59 Prozent mit 36.264. Beachtenswert sei das Gesamtergebnis laut Theurl vor allem deshalb, da es einen fortschreitenden Bettenverlust im Bezirk gäbe.
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