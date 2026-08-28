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Sturm ohne Losglück

Nur das Wiedersehen als großes Schmankerl

Fußball National
28.08.2026 18:36
Sturm trifft auf Ex-Meistertrainer Christian Ilzer.
Sturm trifft auf Ex-Meistertrainer Christian Ilzer.(Bild: AFP/AFP or licensors)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Während die Salzburger Milan, Crystal Palace und Leverkusen bekamen, war Sturm das Losglück nur bei Hoffenheim und Marseille hold. Die Grazer treffen auswärts auf ihren ehemaligen Meistertrainer Christian Ilzer,  Andreas Schicker, Uwe Hölzl, Paul Pajduch und Alexander Prass. Die restlichen Gegner sind keine Gassenfeger.

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Der Fußball schreibt die schönsten Geschichten! Für Sturm gibt es in der Ligaphase der Europa League auswärts ein Wiedersehen mit Hoffenheims Andreas Schicker, Christian Ilzer, Uwe Hölzl, Paul Pajduch und Alexander Prass. Die TSG, die Samstag auswärts gegen den 1. FC Köln in die Meisterschaft startet, ist mit einem Marktwert von 295 Millionen Euro freilich haushoher Favorit.

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