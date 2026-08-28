Nur das Wiedersehen als großes Schmankerl

Der Fußball schreibt die schönsten Geschichten! Für Sturm gibt es in der Ligaphase der Europa League auswärts ein Wiedersehen mit Hoffenheims Andreas Schicker, Christian Ilzer, Uwe Hölzl, Paul Pajduch und Alexander Prass. Die TSG, die Samstag auswärts gegen den 1. FC Köln in die Meisterschaft startet, ist mit einem Marktwert von 295 Millionen Euro freilich haushoher Favorit.